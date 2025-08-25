⏬NATGAS giảm 2% sau khi đáo hạn hợp đồng

Giá khí tự nhiên tiếp tục đà giảm mạnh đã bắt đầu từ tuần trước. Sau khi đáo hạn hợp đồng (rollover), thị trường có ghi nhận một nhịp hồi nhẹ, nhưng đến thứ Sáu, giá lại quay đầu giảm do các dự báo mới cho thấy nhiệt độ sẽ giảm rõ rệt vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Sản lượng khí tại Mỹ đạt mức kỷ lục, trong khi xuất khẩu lại giảm, dẫn đến dư cung, từ đó cho phép tồn kho được tái tích lũy mạnh mẽ, ngay cả khi nhu cầu khí tiêu thụ cao hơn một chút so với mức thông thường. Ở thời điểm hiện tại, có khả năng nhu cầu sẽ giảm xuống dưới mức bình thường, điều này có thể cho phép tồn kho tăng mạnh hơn nữa.



Dự báo nhiệt độ ở phần lớn nước Mỹ sẽ thấp hơn mức trung bình vào giai đoạn cuối tháng 8 – đầu tháng 9. Nguồn: Bloomberg Finance LP, NOAA



Sau giai đoạn nhu cầu khí tăng mạnh từ các nhà máy điện chạy khí (biểu đồ giữa), tiêu thụ đang quay trở lại mức trung bình và có khả năng sẽ giảm xuống dưới mức trung bình 5 năm. Điều này sẽ khiến tồn kho được bổ sung nhanh hơn trong vài tuần tới. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB



Giá khí đốt đã lấp đầy khoảng trống (gap) hình thành sau khi chuyển hợp đồng kỳ hạn tháng 9 sang tháng 10. Hiện tại, giá đang kiểm định các mức đáy ngắn hạn gần (19–20/8), vốn là mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Nếu không có sự phục hồi đáng kể về nhu cầu hoặc sụt giảm trong sản xuất, nhà đầu tư sẽ cần phải chú ý tới vùng $2.5/MMBTU, mặc dù cũng có những dự báo rằng giá có thể rơi xuống tận $2/MMBTU nếu tình trạng dư cung mạnh tiếp tục trong các tháng tới. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hợp đồng kỳ hạn tháng 11 (hợp đồng sau hợp đồng hiện tại) đang giao dịch quanh mức $3.11, cao hơn khoảng 40 cent. Nguồn: xStation5