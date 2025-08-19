NATGAS giảm 5% do cơn bão Erin ở Đại Tây Dương và thời tiết lạnh giá ở Hoa Kỳ⛈️

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) giảm gần 6% trong phiên hôm nay, rơi xuống mức thấp nhất gần 9 tháng. Nguyên nhân chính đến từ sản lượng cao, không có dự báo nắng nóng ở Mỹ, cùng với kỳ vọng nhu cầu sẽ yếu hơn vào đầu tháng 9. Ngoài ra, khối lượng khí đốt chảy vào các cơ sở xuất khẩu LNG cũng giảm, gây thêm áp lực lên giá.

Theo dữ liệu từ LSEG, sản lượng khí trung bình tại 48 bang lục địa Mỹ tăng lên 108,5 tỷ feet khối/ngày (bcfd) trong tháng 8, so với 107,8 bcfd trong tháng 7. Dự báo thời tiết cho thấy điều kiện sẽ duy trì mức bình thường cho đến đầu tháng 9, mát hơn so với dự báo trước đó. Sự khởi đầu nóng bức của mùa hè đang nhường chỗ cho thời tiết ôn hòa hơn, trong khi các nhà sản xuất tiếp tục tăng sản lượng.

Nguồn: NOAA

Lượng tồn kho khí đốt của Mỹ hiện cao hơn khoảng 6% so với mức trung bình theo mùa, và các nhà phân tích dự báo tồn kho sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn bình thường trong những tuần tới. Nhu cầu khí dự kiến giảm từ 110 bcfd trong tuần này xuống 105,7 bcfd vào tuần tới, thấp hơn so với dự báo đưa ra hôm thứ Hai.

Ở chiều xuất khẩu LNG, khối lượng khí nạp dự kiến tăng trở lại lên 15,3 bcfd vào thứ Ba từ mức thấp nhất hai tuần 14,2 bcfd hôm thứ Hai, sau khi một số nhà máy, bao gồm Sabine Pass của Cheniere Energy, phải cắt giảm hoạt động.

Bão Erin

Trong khi đó, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) dự báo bão Erin ở Đại Tây Dương, hiện gần Bahamas, sẽ di chuyển lên phía Bắc rồi chếch sang phía Đông dọc theo bờ biển miền Đông nước Mỹ trong tuần này mà không đổ bộ.

Tuy nhiên, Erin có thể gây ra điều kiện bão nhiệt đới vào thứ Năm và nhiều khả năng làm mát nhiệt độ tại khu vực này. NHC ước tính Erin có 60% khả năng mạnh lên thành xoáy thuận nhiệt đới trong tuần khi di chuyển về phía Tây.

Thông thường, bão có thể hỗ trợ giá khí bằng cách làm gián đoạn sản xuất ở Vịnh Mexico, nhưng thường lại làm giảm nhu cầu do khiến các cơ sở LNG ngừng hoạt động và cắt điện cho hàng triệu hộ gia đình, từ đó giảm tiêu thụ khí tại các nhà máy điện. Cần lưu ý, chỉ khoảng 2% sản lượng khí Mỹ đến từ vùng biển Vịnh Mexico, trong khi hơn 40% điện năng của Mỹ được sản xuất từ các nhà máy chạy khí. Bão cũng có thể góp phần làm thời tiết mát hơn.

Nguồn: xStation5