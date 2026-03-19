NATGAS phản ứng mờ nhạt trước dữ liệu từ EIA 🔍 Thời tiết tại Mỹ ấm dần

Báo cáo thay đổi dự trữ khí thiên nhiên tại Hoa Kỳ (tính theo tỷ bộ khối - bcf) ghi nhận mức tăng +35 bcf, thấp hơn so với dự báo +39 bcf và trái ngược hoàn toàn với mức giảm -38 bcf kỳ trước. Hợp đồng Henry Hub (NATGAS) cho thấy phản ứng khá mờ nhạt trước dữ liệu dự trữ thấp hơn kỳ vọng này
Nguồn: xStation5
Thời tiết ấm áp tại các bang trọng điểm của Hoa Kỳ là yếu tố chính khiến biến động giá các hợp đồng khí đốt duy trì ở mức thấp, bất chấp đà tăng trên diện rộng của thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông. Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng. So với Châu Âu, khu vực phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung từ Trung Đông, ngành năng lượng nội địa của Hoa Kỳ có khả năng chống chịu và phục hồi tốt hơn đáng kể.
Nguồn: NOAA
