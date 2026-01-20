NATGAS tăng vọt 10%🔥📈

Trong phiên giao dịch hôm nay, các hợp đồng khí tự nhiên tăng mạnh 10%. Tính từ mức đáy gần đây, giá đã tăng hơn 25% chỉ trong vòng 3 ngày.
Một đợt phục hồi tăng giá đã được dự đoán từ vài tuần trước, khi định giá hợp đồng chưa phản ánh đúng sự chênh lệch giữa dự báo thời tiết và các mức xuất khẩu, sản xuất cũng như tồn kho.
Đầu tuần này, định giá bị ảnh hưởng mạnh bởi sự xoay trục tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ - nơi phát sinh phần lớn nhu cầu khí tự nhiên của nước này. Nhiệt độ giảm sâu, nhu cầu tăng vọt, khiến giá hợp đồng phải điều chỉnh nhanh chóng để bắt kịp diễn biến thực tế.
NATGAS (D1)
Nguồn: xStation5
