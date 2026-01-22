NATGAS tăng vọt 11% giữa đợt giá rét Bắc Cực tại Mỹ, đạt mức cao kỷ lục kể từ 2022 📈

Đà tăng trên thị trường khí đốt tự nhiên vẫn mạnh trước kỳ rollover hợp đồng hôm nay. Khí đốt tự nhiên Henry Hub của Mỹ (NATGAS) tăng gần 11%, tiến sát $5,6/MMBtu. Chỉ trong ba phiên, hợp đồng tương lai khí đốt Mỹ đã tăng khoảng 75%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.

Nguyên nhân chính là đợt lạnh cực đoan tại Bắc Cực và cơn bão mùa đông lớn nhất mùa này. Cuối tuần, hơn 175 triệu người tại Mỹ dự kiến sẽ phải đối mặt với tuyết rơi, mưa đóng băng và băng giá, làm tăng nhu cầu sưởi ấm.

Đà tăng còn được khuếch đại bởi hiện tượng short squeeze do thời tiết. Sự thay đổi dự báo đột ngột khiến các nhà giao dịch phải đóng các vị thế bán, đặc biệt sau khi các quỹ đầu cơ trở nên bi quan về khí đốt vào cuối tuần trước.

Đợt lạnh cực đoan cũng tạo ra rủi ro về phía cung. Nhiệt độ cực thấp có thể đóng băng độ ẩm trong cơ sở hạ tầng, có khả năng làm gián đoạn sản xuất và dòng xuất khẩu LNG.

Giá giao ngay cũng tăng vọt. Giá Henry Hub giao cuối tháng 1 tăng gần $13/MMBtu (từ khoảng $7 vào thứ Ba và dưới $4 cuối tuần trước). Ở khu vực Đông Bắc Mỹ bị hạn chế đường ống, các giao dịch giao ngay được ghi nhận gần $30/MMBtu.

Dữ liệu tồn kho tại Mỹ có vẻ “tiêu cực” theo chuẩn lịch sử khi nhìn sơ qua. Ước tính rút kho khoảng 98 bcf, so với mức trung bình 5 năm là 191 bcf, cho thấy tồn kho vẫn cao hơn chuẩn mùa vụ và vẫn tạo “đệm” nhất định.

Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý rằng báo cáo tuần tới có thể ghi nhận một trong những mức rút kho lớn nhất từ trước đến nay nếu đợt lạnh cuối tuần này kích thích tiêu thụ mạnh.

Đà tăng do lạnh không chỉ giới hạn ở Mỹ. Giá khí cũng được hỗ trợ tại Châu Âu và Châu Á. Châu Âu đang chuẩn bị cho đợt lạnh sâu tiếp theo và vẫn phụ thuộc nhiều vào LNG Mỹ sau khi mất phần lớn nguồn cung từ Nga trong cuộc khủng hoảng năng lượng 2022.

Mỹ là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, với dòng khí xuất khẩu chiếm khoảng 17% tổng sản lượng khí, khiến giá khí Mỹ liên kết chặt chẽ hơn với thị trường toàn cầu.

Tại Châu Á, chỉ số giá khí khu vực đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 11. Mặc dù tồn kho Châu Á cao hơn Châu Âu, đợt lạnh kéo dài có thể làm tăng cạnh tranh LNG toàn cầu.

Mặc dù thị trường từng kỳ vọng dư cung trong tương lai khi các dự án LNG mới đi vào hoạt động từ 2026 trở đi, đợt tăng giá hiện tại chủ yếu do yếu tố thời tiết, không phải thay đổi cơ cấu dài hạn.

Tóm lại: Khí đốt đã trở nên toàn cầu hơn và linh hoạt hơn, nghĩa là phản ứng về giá đối với thời tiết và dòng LNG giờ đây có thể nhanh và mạnh hơn so với trước đây.

Biểu đồ NATGAS (khung thời gian D1)

Chỉ số RSI đã vượt 70, thường cho thấy thị trường đang quá mua, đồng thời tăng rủi ro điều chỉnh giá. Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh đáng kể nhiều khả năng sẽ chỉ xảy ra nếu dự báo thời tiết được cải thiện. Hiện tại, NATGAS đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2022.

Nguồn: xStation5

Kể từ lần gia hạn hợp đồng gần nhất, cổ phiếu NATGAS đã tăng gần 50%.

Nguồn: xStation5