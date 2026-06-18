NATGAS tăng vọt sau báo cáo EIA 📈 Tốc độ gia tăng tồn kho chậm lại

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên (NATGAS) tăng tốc mạnh trong phiên hôm nay, tăng 2,6% và vượt qua nhiều ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Động lực tăng giá đến từ báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy lượng khí tự nhiên bơm vào kho dự trữ trong tuần thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.
Điểm nổi bật:
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Báo cáo của EIA: Lượng khí tự nhiên được bơm vào kho trong tuần kết thúc ngày 12/6/2026 đạt 73 Bcf (tỷ feet khối), thấp hơn mức dự báo 76 Bcf. Đây cũng là sự giảm tốc rất mạnh so với mức 108 Bcf của tuần trước.
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Tái cân bằng tồn kho: Mặc dù tổng lượng khí lưu trữ vẫn cao hơn 151 Bcf so với mức trung bình 5 năm, nhưng hiện đã thấp hơn 29 Bcf so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy cán cân cung – cầu trên thị trường đang dần thắt chặt.
Nguồn: EIA
NATGAS (Khung H1)
Hợp đồng NATGAS đã bứt phá qua các ngưỡng Fibonacci quan trọng trên biểu đồ H1, vượt lên trên mức thoái lui 61,8% tại 3,217 và đang hướng tới việc kiểm định lại đỉnh gần nhất. Đà tăng trong ngày được mở rộng lên tới 2,6%, sau khi giá kiểm tra thành công đường trung bình động hàm mũ EMA100 (màu tím đậm) trên khung thời gian H1. Nhìn chung, giá vẫn đang dao động trong vùng tích lũy 3,000 – 3,360, do đó ngay cả khi vượt qua đỉnh gần nhất, thị trường vẫn cần thêm động lực đáng kể để xác nhận một xu hướng tăng thực sự và bền vững.
Nguồn: xStation5
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