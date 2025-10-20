NATGAS vọt 12% do thời tiết lạnh kết hợp với sản lượng suy yếu📈

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Mỹ (NATGAS) đã tăng mạnh 11% trong phiên thứ Hai, với hợp đồng giao tháng 11 vọt lên 3,34 USD/mmBtu — mức cao nhất trong gần hai tuần và là mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 9. Động lực chính đến từ dự báo thời tiết lạnh hơn, làm gia tăng mạnh nhu cầu sưởi ấm, khiến chỉ số độ ngày sưởi (HDD) trong dự báo hai tuần của LSEG tăng từ 118 lên 164. Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng đợt đóng vị thế bán khống ồ ạt cũng đã khuếch đại đà tăng, khi các nhà giao dịch gấp rút thoát khỏi các vùng đáy.

Ngoài ra, dòng xuất khẩu LNG tiếp tục hỗ trợ giá khi đạt mức gần kỷ lục 16,4 tỷ feet khối/ngày (bcfd) trong tháng 10, tăng từ 15,7 bcfd của tháng trước, cho thấy nhu cầu quốc tế vẫn rất mạnh. Trong khi đó, sản lượng tại khu vực Lower 48 giảm nhẹ xuống 106,6 bcfd. Mặc dù lượng dự trữ khí của Mỹ vẫn cao hơn khoảng 4% so với mức trung bình 5 năm, song sản lượng suy yếu cùng xuất khẩu mạnh khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với biến động nguồn cung. Giá khí đốt đã tăng hơn 15% trong tháng qua, phản ánh sự thắt chặt của cán cân cung cầu cùng rủi ro thời tiết lạnh gia tăng.

Trên biểu đồ kỹ thuật, NATGAS đã vượt lên trên đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (đường màu vàng) — một mốc quan trọng trong xu hướng dài hạn. Việc phá vỡ mốc này về lý thuyết cho thấy xu hướng giảm trước đó đã được đảo chiều thành xu hướng tăng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lượng dự trữ khí tại Mỹ vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử, điều này có thể hạn chế phần nào dư địa tăng giá trong ngắn hạn.

Nguồn: xStation