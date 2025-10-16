Nestlé: Tăng trưởng ổn định và tái cấu trúc đầy tham vọng thúc đẩy cổ phiếu tăng vọt

Doanh thu hữu cơ tăng vững chắc 3,3% và dự báo duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 16% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu hữu cơ tăng vững chắc 3,3% và dự báo duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 16% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu hữu cơ tăng vững chắc 3,3% và dự báo duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 16% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu hữu cơ tăng vững chắc 3,3% và dự báo duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 16% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu hữu cơ tăng vững chắc 3,3% và dự báo duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 16% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Doanh thu hữu cơ tăng vững chắc 3,3% và dự báo duy trì biên lợi nhuận hoạt động trên 16% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm và nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm.

Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm và nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm.

Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm và nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm.

Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm và nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm.

Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm và nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm.

Cổ phiếu tăng sau khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm và nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm.

Nestlé đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy mức tăng trưởng vừa phải nhưng ổn định. Tăng trưởng doanh thu hữu cơ đạt 3,3%, trong khi tăng trưởng nội tại thực (RIG) đạt 0,6%. Công ty xác nhận mục tiêu duy trì biên lợi nhuận hoạt động tối thiểu 16% và thông báo kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, bao gồm cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự vào cuối năm 2027. Sau khi công bố kết quả, cổ phiếu Nestlé tăng 8%, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất trong 17 năm.

Số liệu tài chính 9 tháng năm 2025

Tăng trưởng doanh thu hữu cơ: +3,3%

Tăng trưởng nội tại thực (RIG): +0,6%

Doanh thu thuần: 65,87 tỷ CHF

Tăng trưởng hữu cơ tại châu Âu: +4,3%

Châu Á, Châu Đại Dương & Châu Phi: +2,7%

Châu Mỹ: +2,5%

Nespresso: +6,7%

Nestlé Health Science: +3,8%

Nước giải khát & Đồ uống cao cấp: +4,4%

Các mảng khác: +3,8%

Tác động từ giá bán đến tăng trưởng doanh thu: +2,8%

Dự báo biên lợi nhuận hoạt động: tối thiểu 16% (so với đồng thuận thị trường: 16,1%)

Kế hoạch tái cấu trúc và tiết kiệm chi phí

Nestlé lên kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 nhân viên trong hai năm tới, gồm: 12.000 vị trí trong khối hành chính, 4.000 vị trí trong sản xuất và chuỗi cung ứng. Công ty nhân đôi mục tiêu tiết kiệm chi phí lên 3 tỷ CHF mỗi năm, với chi phí tái cấu trúc một lần dự kiến gấp đôi mức tiết kiệm. Ngoài ra, Nestlé đang tiến hành đánh giá chiến lược mảng Nước giải khát & Đồ uống cao cấp cùng một số thương hiệu phổ thông trong mảng sức khỏe & dinh dưỡng, với khả năng bán bớt hoặc hợp tác kinh doanh.

Phản ứng thị trường và đánh giá của giới phân tích

Sau báo cáo, cổ phiếu Nestlé tăng 8%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ 17 năm qua. Lưu ý rằng đà tăng không đến từ kết quả tài chính (phần lớn phù hợp kỳ vọng), mà chủ yếu từ thông báo tái cấu trúc và kế hoạch cắt giảm nhân sự. Thị trường và giới phân tích phản ứng tích cực với định hướng này, đánh giá cao dấu hiệu cải thiện trong tăng trưởng nội tại thực và mục tiêu tiết kiệm chi phí tham vọng. Tuy nhiên, cũng có sự thận trọng trước các rủi ro từ thị trường nước ngoài và những thách thức trong quý cuối năm. Dù vậy, các biện pháp mới được xem là nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi tiếp theo của công ty.

Nguồn: xStation5