Netflix gây thất vọng 🚩 Cổ phiếu giảm 9% sau triển vọng kém tích cực

Netflix công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của Phố Wall, nhưng nhà đầu tư thất vọng với triển vọng trong những tháng tới. Gã khổng lồ streaming đưa ra dự báo doanh thu và lợi nhuận quý III thấp hơn kỳ vọng, khiến cổ phiếu giảm hơn 9% trong giao dịch ngoài giờ.

Kết quả Netflix: Rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ

Netflix duy trì triển vọng cả năm, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo, chương trình phát trực tiếp và các sáng kiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho rằng công ty vẫn đang ở giai đoạn đầu trong việc kiếm tiền từ cơ sở người dùng toàn cầu.

Tuy nhiên, sau nhiều năm mở rộng nhanh chóng, nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Quan trọng là báo cáo kết quả mới nhất không cho thấy sự suy yếu trong các yếu tố nền tảng của Netflix.

Bất chấp triển vọng có phần thận trọng, một chỉ số có thể giúp nhà đầu tư yên tâm là mức độ tương tác đang cải thiện. Tổng số giờ xem tăng 2% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức tăng 1,5% của một năm trước, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với nội dung Netflix vẫn ổn định.

Doanh thu tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, lợi nhuận ròng tăng và quảng cáo vẫn là một trong những mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất của công ty. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đã trở nên rất cao. Ngay cả sau đợt giảm mạnh của cổ phiếu, Netflix vẫn giao dịch ở mức khoảng 21 lần lợi nhuận dự phóng, lần đầu tiên thấp hơn mức P/E dự phóng trung bình của S&P 500 kể từ năm 2022. Nhà đầu tư dường như đang tìm kiếm những kết quả vượt trội để biện minh cho mức định giá vốn thường dành cho các công ty tăng trưởng cao.

Điều đó đòi hỏi bằng chứng mạnh mẽ hơn về việc tăng tốc tăng trưởng, nhưng quý này chưa đáp ứng được kỳ vọng đó. Dự báo doanh thu và EPS hơi thấp hơn dự kiến, cùng với quyết định giảm tần suất công bố dữ liệu lượt xem, đã củng cố lo ngại rằng Netflix đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, nơi việc duy trì tốc độ tăng trưởng lịch sử sẽ ngày càng khó khăn.

Nhìn chung, Netflix tạo ra 12,6 tỷ USD doanh thu trong quý II, phù hợp với dự báo của công ty và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, hoặc 12% nếu loại trừ tác động tỷ giá. Tăng trưởng được thúc đẩy chủ yếu bởi số lượng thành viên trả phí tăng, điều chỉnh giá thuê bao và doanh thu quảng cáo gia tăng. Doanh thu tăng hai chữ số ở tất cả các khu vực, trong đó doanh thu quý tại khu vực EMEA lần đầu tiên vượt 4 tỷ USD, còn khu vực Mỹ Latinh và châu Á - Thái Bình Dương đều vượt 1,5 tỷ USD.

Tại Mỹ và Canada, doanh thu tăng 10%, phản ánh tác động chưa đầy đủ của các đợt tăng giá thuê bao gần đây. Ban lãnh đạo cho biết những đợt tăng giá này diễn ra đúng như kỳ vọng. Công ty cũng dự kiến tốc độ tăng chi phí khấu hao nội dung sẽ chậm lại trong nửa cuối năm, với mức tăng cả năm khoảng 10%. EPS pha loãng tăng 11% lên 0,80 USD, từ mức 0,72 USD một năm trước, cao hơn nhẹ so với dự báo nội bộ.

Những điểm chính từ báo cáo kết quả kinh doanh Netflix

Doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ lên 12,56 tỷ USD, gần phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích.

EPS đạt 0,80 USD, so với dự báo đồng thuận 0,79 USD.

Lợi nhuận ròng tăng lên 3,40 tỷ USD từ mức 3,13 tỷ USD một năm trước.

Netflix dự báo doanh thu quý III đạt 12,86 tỷ USD và EPS 0,82 USD, thấp hơn kỳ vọng Phố Wall lần lượt là 13,0 tỷ USD và 0,84 USD.

Công ty duy trì mục tiêu đạt khoảng 3 tỷ USD doanh thu quảng cáo trong năm 2026.

Tổng thời lượng xem vượt 97 tỷ giờ trong nửa đầu năm.

Từ năm 2027, Netflix sẽ chỉ công bố báo cáo "What We Watched" một lần mỗi năm, chuyển trọng tâm của nhà đầu tư sang hiệu quả tài chính.

Nguồn: Netflix Quarterly Earnings

Triển vọng quý III và cả năm

Netflix dự báo doanh thu quý III đạt 12,86 tỷ USD và EPS pha loãng 0,82 USD, so với dự báo Phố Wall khoảng 13,0 tỷ USD doanh thu và 0,84 USD EPS. Doanh thu dự kiến tăng 12% so với cùng kỳ, hoặc 11% nếu loại trừ tác động tỷ giá, nhờ tăng trưởng số lượng thành viên, tăng giá thuê bao và doanh thu quảng cáo cao hơn. Công ty cũng kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động đạt 33,2%, tăng từ 28,2% một năm trước, cho thấy khả năng cải thiện lợi nhuận tiếp tục diễn ra dù tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng.

Đối với cả năm, Netflix thu hẹp phạm vi dự báo doanh thu xuống 51,0 - 51,4 tỷ USD, từ mức trước đó là 50,7 - 51,7 tỷ USD, tương đương tăng trưởng hàng năm 13 - 14%, hoặc khoảng 12% nếu loại trừ tác động tiền tệ. Công ty tái khẳng định kỳ vọng doanh thu quảng cáo sẽ tăng gần gấp đôi lên khoảng 3 tỷ USD trong năm 2026 và dự báo biên lợi nhuận hoạt động cả năm đạt 31,5%, tăng từ 29,5% năm 2025.

Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng lợi nhuận hoạt động sẽ tăng hơn 20% trong năm nay, vượt tốc độ tăng trưởng doanh thu. Do đó, sự thất vọng của thị trường không đến từ việc triển vọng dài hạn của Netflix suy yếu, mà chủ yếu do dự báo quý III không đạt được mức kỳ vọng rất cao của Phố Wall. Netflix vẫn đang cải thiện khả năng sinh lời, nhưng khi mô hình kinh doanh trưởng thành hơn, công ty có ít dư địa hơn cho những sai sót trong quá trình thực thi chiến lược.

Kết quả quý II vẫn rất tích cực

Doanh thu Netflix tăng 13% so với cùng kỳ lên 12,56 tỷ USD. Công ty cho biết tăng trưởng chủ yếu đến từ: sự mở rộng liên tục của lượng thuê bao trả phí, các đợt tăng giá thuê bao được triển khai trước đó, sự phát triển nhanh chóng của mảng quảng cáo.

Lợi nhuận ròng tăng lên 3,40 tỷ USD từ 3,13 tỷ USD một năm trước, trong khi EPS tăng lên 0,80 USD từ 0,72 USD.

Netflix cũng nhấn mạnh rằng việc tăng giá thuê bao đầu năm nay diễn ra đúng như kỳ vọng và không gây ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu khách hàng.

Quảng cáo tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng

Mở rộng mảng kinh doanh quảng cáo vẫn là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng nhất của Netflix.

Công ty tiếp tục kỳ vọng doanh thu quảng cáo đạt khoảng 3 tỷ USD trong năm 2026, gần gấp đôi so với năm trước. Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà quảng cáo đối với thể thao trực tiếp và các sự kiện trực tiếp, bao gồm NFL, MLB, chương trình WWE và FIFA Women's World Cup.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, các lãnh đạo cho biết họ vẫn đang đánh giá khả năng triển khai gói dịch vụ miễn phí có hỗ trợ quảng cáo tại một số thị trường nhất định. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng chưa có kế hoạch ra mắt trong ngắn hạn, bởi mô hình này cần một quy mô kinh doanh quảng cáo đủ lớn đồng thời hạn chế nguy cơ làm giảm số lượng thuê bao trả phí.

Netflix giảm tần suất công bố dữ liệu lượt xem

Một trong những thông báo được theo dõi sát nhất là quyết định thay đổi cách Netflix báo cáo các chỉ số về mức độ tương tác.

Bắt đầu từ năm 2027, báo cáo "What We Watched" của công ty, vốn cung cấp dữ liệu chi tiết về số giờ xem của từng nội dung, sẽ được công bố một lần mỗi năm thay vì hai lần như trước.

Ban lãnh đạo cho biết mục tiêu là giúp nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào các chỉ số tài chính như doanh thu và lợi nhuận hoạt động.

Động thái này phù hợp với chiến lược truyền thông rộng hơn của Netflix. Công ty đã ngừng báo cáo số lượng thuê bao hàng quý từ năm 2025 và ngày càng nhấn mạnh vào khả năng sinh lời và kiếm tiền thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng thuê bao.

Ban lãnh đạo tìm cách giảm lo ngại về mức độ tương tác

Phố Wall ngày càng tập trung vào xu hướng tương tác của người dùng, đặc biệt sau những báo cáo cho thấy lượng người xem mùa thứ hai của một số loạt phim có dấu hiệu suy yếu.

Netflix cho biết người dùng đã xem hơn 97 tỷ giờ nội dung trong nửa đầu năm 2026, tăng 2% so với mức tăng 1,5% một năm trước.

Đồng CEO Greg Peters nhấn mạnh rằng số giờ xem không phải lúc nào cũng liên quan trực tiếp đến hiệu quả tài chính. Theo ban lãnh đạo, các chương trình phát sóng trực tiếp tạo ra ít giờ xem hơn so với loạt phim truyền thống nhưng hiệu quả hơn đáng kể trong việc thu hút thuê bao mới và nhà quảng cáo. Mặc dù các sự kiện trực tiếp chỉ chiếm khoảng 1% tổng số giờ xem, chúng lại chiếm hơn 5% ngân sách nội dung của Netflix vì mục tiêu chính là tăng giá trị tổng thể của nền tảng.

Netflix cũng nhấn mạnh việc ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quy trình sản xuất nội dung. Trong nửa đầu năm 2026, các công cụ GenAI đã được sử dụng trong khoảng 300 sản phẩm, chủ yếu ở giai đoạn hậu kỳ. Công nghệ này giúp tạo ra các cảnh đám đông tốn kém, hiệu ứng hình ảnh và các cảnh xây dựng thế giới quy mô lớn, trong khi Ted Sarandos nhấn mạnh rằng AI nhằm nâng cao khả năng sáng tạo của con người chứ không thay thế họ.

Biểu đồ giá cổ phiếu Netflix (khung thời gian D1)

Sau báo cáo lợi nhuận, cổ phiếu Netflix giảm xuống khoảng 67 USD trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa và hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 30% so với đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), cho thấy xu hướng giảm trong trung hạn. Đường EMA 50 ngày quanh mức 81 USD hiện là vùng kháng cự quan trọng, trong khi RSI đạt mức gần trung lập 41 tại thời điểm đóng cửa phiên hôm qua. Nếu Netflix bắt đầu nâng dự báo và thể hiện tốc độ tăng trưởng mạnh hơn trong mảng quảng cáo, nhà đầu tư có thể trở nên tích cực hơn đối với cả cổ phiếu và mức định giá của công ty.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ cho thấy mặc dù giá cổ phiếu đã giảm gần 42% trong 12 tháng qua, nền tảng cơ bản của Netflix vẫn tương đối bền vững. Trong tám quý gần nhất, công ty tăng doanh thu trung bình 3,6% theo quý, EBIT tăng 6,2% và EPS tăng 9,9%, cho thấy khả năng sinh lời đang mở rộng nhanh hơn doanh thu.

Trong khi đó, sự sụt giảm của cổ phiếu đã khiến P/E dự phóng của Netflix giảm xuống khoảng 21 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử. Mức định giá hiện tại phản ánh sự bi quan lớn hơn nhiều của nhà đầu tư so với hiệu quả tài chính thực tế của công ty. Nhà đầu tư dường như xem dự báo yếu hơn kỳ vọng là bằng chứng cho thấy mức định giá thận trọng hơn là hợp lý đối với giai đoạn phát triển hiện tại của Netflix.

Nguồn: XTB Research