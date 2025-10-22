Netflix gây thất vọng với kết quả quý 3 năm 2025, cổ phiếu giảm hơn 5% ngoài phiên

Tranh chấp thuế tại Brazil và chi phí tăng cao đã đẩy biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 28%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Khoản phí thuế một lần vượt quá 600 triệu USD.

Tranh chấp thuế tại Brazil và chi phí tăng cao đã đẩy biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 28%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Khoản phí thuế một lần vượt quá 600 triệu USD.

Tranh chấp thuế tại Brazil và chi phí tăng cao đã đẩy biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 28%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Khoản phí thuế một lần vượt quá 600 triệu USD.

Tranh chấp thuế tại Brazil và chi phí tăng cao đã đẩy biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 28%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Khoản phí thuế một lần vượt quá 600 triệu USD.

Tranh chấp thuế tại Brazil và chi phí tăng cao đã đẩy biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 28%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Khoản phí thuế một lần vượt quá 600 triệu USD.

Tranh chấp thuế tại Brazil và chi phí tăng cao đã đẩy biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 28%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Khoản phí thuế một lần vượt quá 600 triệu USD.

Lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 3,01 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 5,87 USD so với dự báo 7,00 USD. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 3,01 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 5,87 USD so với dự báo 7,00 USD. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 3,01 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 5,87 USD so với dự báo 7,00 USD. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 3,01 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 5,87 USD so với dự báo 7,00 USD. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 3,01 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 5,87 USD so với dự báo 7,00 USD. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 3,01 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 5,87 USD so với dự báo 7,00 USD. Cổ phiếu của công ty giảm hơn 5% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Netflix đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2025, tuy nhiên kết quả này gây thất vọng cho thị trường. Doanh thu của công ty đạt 11,51 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước và phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt 2,5 tỷ USD, thấp hơn dự báo 3,01 tỷ USD. Yếu tố gây thất vọng lớn nhất là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), giảm xuống còn 5,87 USD so với dự kiến 7,00 USD. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy biên lợi nhuận và khả năng sinh lời của công ty đang chịu áp lực, dẫn đến việc giá cổ phiếu giảm nhẹ sau khi công bố kết quả. Tại thời điểm viết bài, cổ phiếu Netflix giảm khoảng 5% ngoài phiên, phản ánh phản ứng tiêu cực của nhà đầu tư trước kết quả tài chính và các rủi ro liên quan.

Một trong những yếu tố tiêu cực chính ảnh hưởng đến kết quả là tranh chấp thuế tại Brazil. Netflix phải ghi nhận một khoản phí thuế một lần vượt 600 triệu USD, khiến biên lợi nhuận hoạt động giảm mạnh xuống còn 28%. Thêm vào đó, chi phí hoạt động đang tăng nhanh hơn doanh thu, cho thấy mặc dù quy mô công ty mở rộng, nhưng áp lực chi phí ngày càng rõ rệt. Tác động từ tranh chấp thuế tại Brazil cũng nhắc nhở về các rủi ro pháp lý quan trọng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tài chính của công ty trong tương lai.

Mặc dù Netflix không công bố số liệu chi tiết, các tín hiệu và nhận xét liên quan đến thị trường Mỹ — khu vực chính của công ty — cho thấy tăng trưởng người dùng có thể thấp hơn kỳ vọng. Điều này phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng của người tiêu dùng, đặc biệt ở các thị trường trưởng thành, nơi các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và bất ổn kinh tế hạn chế chi tiêu cho dịch vụ streaming.

Ngược lại, Netflix ghi nhận tăng trưởng mạnh tại các thị trường châu Âu và châu Á, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mảng quảng cáo, lần đầu tiên tạo ra doanh thu đáng kể. Bất chấp những thách thức, công ty vẫn đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng trong năm 2025. Trong quý 3, Netflix ra mắt nhiều nội dung mới, bao gồm mùa 2 của Wednesday, chương trình ẩm thực Bon Appétit, phim Hàn Your Majesty, và phần tiếp theo Happy Gilmore 2. Bộ phim KPop Demon Hunters trở thành hit lớn, phá kỷ lục là tựa phim được xem nhiều nhất trong lịch sử nền tảng.

Mảng quảng cáo ghi nhận quý bán hàng kỷ lục, đồng thời Netflix đã tăng gấp đôi chi phí quảng cáo tại Mỹ. Một thành công lớn khác là trận quyền anh giữa Canelo và Crawford, trở thành trận vô địch nam được xem nhiều nhất thế kỷ 21.

Netflix dự kiến kết thúc năm với đà tăng mạnh. Kế hoạch bao gồm ra mắt mùa cuối cùng của Stranger Things, các series mới The Diplomat và Nobody Wants This, cũng như các dự án của Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow và Rian Johnson. Công ty cũng dự kiến mở rộng các sự kiện trực tiếp, bao gồm các trận đấu NFL trong kỳ nghỉ lễ và một trận quyền anh lớn khác giữa Jake Paul và Tank Davis.

Công ty dự báo doanh thu quý 4 khoảng 11,96 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với dự báo thị trường 11,90 tỷ USD. EPS dự kiến ở mức 5,45 USD. Điều này cho thấy Netflix có ý định kết thúc năm với đà tăng tích cực, nhờ nội dung mạnh mẽ và sự phát triển của chương trình trực tiếp.

Kết quả quý 3 năm 2025 cho thấy Netflix đang đối mặt với những thách thức đáng kể về hoạt động và thị trường. Chi phí tăng, rủi ro liên quan đến thuế và sự chậm lại trong tăng trưởng người dùng ở các thị trường chủ chốt có thể ảnh hưởng đến định giá công ty trong những tháng tới. Tuy nhiên, sự thành công của mảng quảng cáo, nội dung hấp dẫn và mở rộng các sự kiện trực tiếp cung cấp cơ sở để lạc quan thận trọng. Nhà đầu tư chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu Netflix có duy trì được mức độ tương tác của người dùng và thực hiện các kế hoạch tăng trưởng tham vọng trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hay không.