Netflix Q4 2025: Doanh thu, Nội dung và Warner Bros là những điểm nhấn! 🚨

Tại sao kết quả lại quan trọng

Hôm nay, Netflix sẽ công bố kết quả quý IV/2025, và cả giới truyền thông lẫn nhà đầu tư đều đang “nín thở” theo dõi. Đây không chỉ là một báo cáo tài chính thông thường - mà là thời điểm quan trọng để công ty chứng minh rằng mô hình đăng ký kết hợp quảng cáo + thuê bao có thể duy trì bền vững, ngay cả khi cạnh tranh toàn cầu gay gắt và các thương vụ chiến lược lớn đang diễn ra.

Dự báo doanh thu tăng khoảng 16,7% so với cùng kỳ, nhờ tăng giá, sự phát triển của mảng quảng cáo, và danh mục nội dung “bom tấn”. Lợi nhuận hoạt động dự kiến ổn định, với biên lợi nhuận 29% trong 2025 và dòng tiền 9 tỷ USD, so với 6,9 tỷ USD năm 2024.

Ước tính tài chính chính cho quý IV/2025:

Doanh thu: 11,96 tỷ USD, tăng 16,7% YoY

EPS: 0,553 USD, tăng 25,4% YoY

Biên lợi nhuận hoạt động: 29,6%

Lợi nhuận ròng: 2,36 tỷ USD, tăng 22,2% YoY

Lợi nhuận hoạt động: 2,89 tỷ USD, ổn định

EBITDA: 3,03 tỷ USD, cũng ổn định

Điều này cho thấy Netflix không chỉ tăng trưởng mà còn tạo ra dòng tiền mạnh, làm nền tảng để đầu tư vào nội dung mới và các thương vụ tiềm năng, bao gồm cả Warner Bros. Discovery.

Những điểm nhà đầu tư quan tâm

Nhà đầu tư sẽ theo dõi không chỉ doanh thu mà còn chất lượng tăng trưởng và tiềm năng cho 2026. Các lĩnh vực trọng tâm gồm:

Nội dung thúc đẩy tăng trưởng: Các “bom tấn” quý IV như phần kết “Stranger Things”, trận đấu “Jake Paul vs. Anthony Joshua”, và các trận NFL Giáng Sinh đã tăng tương tác và thu hút người dùng mới. Thị trường kỳ vọng những sản phẩm tương tự trong các quý tới.

Mảng quảng cáo: Ước tính doanh thu quảng cáo có thể đạt 4–5 tỷ USD trong 2026, sau khi gần như tăng gấp đôi trong 2025.

Biên lợi nhuận và khả năng sinh lời: Các nhà phân tích dự báo biên lợi nhuận hoạt động sẽ vượt 32% trong 2026, tiếp tục cải thiện từ mức 29% dự kiến cho 2025.

Số lượng thuê bao: Đồng thuận dự báo 10,7 triệu thuê bao mới trong quý IV, mặc dù Netflix đã ngừng công bố số lượng thuê bao thường xuyên, tập trung vào doanh thu và ARPU (doanh thu trung bình trên mỗi người dùng).

Tất cả cho thấy nền tảng ổn định, ngay cả khi thị trường đang tập trung vào cách Netflix tiếp tục tăng trưởng trong năm tới.

Tác động của Warner Bros.

Một chủ đề quan trọng khác là thương vụ tiềm năng mua Warner Bros. Thỏa thuận trị giá 82,7 tỷ USD có thể thay đổi đáng kể vị thế của Netflix trên thị trường.

Ngay cả với nền tảng quý IV tương đối vững chắc, thị trường và nhà đầu tư vẫn quan tâm đến:

Rủi ro pháp lý: Thỏa thuận cần được xem xét chống độc quyền, có thể gây trì hoãn hoặc bổ sung hạn chế.

Lo ngại tăng trưởng cốt lõi: Một số nhà phân tích nghi ngờ công ty đang dùng thương vụ này như “phao cứu sinh” trong bối cảnh tăng trưởng tự nhiên chậm lại.

Điều này cho thấy, mặc dù kết quả quý có thể ấn tượng, các quyết định chiến lược và M&A vẫn là yếu tố chi phối định giá cổ phiếu Netflix.

Rủi ro và lợi thế chính cho Netflix

Lợi thế:

Cơ sở thuê bao toàn cầu: Khoảng 330 triệu người dùng, với tiềm năng kiếm thêm doanh thu từ quảng cáo.

Nội dung cao cấp: Các sản phẩm gốc và sự kiện trực tiếp như “Stranger Things” hay các trận đấu thể thao tăng tương tác và giữ chân người dùng.

Cải thiện khả năng sinh lời: Biên lợi nhuận tăng và doanh thu quảng cáo mạnh củng cố nền tảng tài chính.

Rủi ro:

​​​​​​​Cạnh tranh: Disney+, Apple TV+, Amazon Prime tiếp tục mở rộng danh mục nội dung và đầu tư công nghệ.

Rủi ro M&A: Nợ và các phức tạp pháp lý liên quan đến Warner Bros có thể hạn chế khả năng tài chính của Netflix.

Rủi ro vĩ mô và thuê bao: Nhạy cảm với tâm lý người tiêu dùng và sức mua ở các khu vực khác nhau trên thế giới.​​​​​​​

Tóm tắt

Netflix dự kiến thể hiện nền tảng vững chắc trong quý IV/2025: doanh thu tăng, biên lợi nhuận cải thiện, và dòng tiền mạnh. Mặc dù có lo ngại về tăng trưởng cốt lõi chậm hơn so với các quý trước, thị trường kỳ vọng Netflix duy trì động lực doanh thu và cải thiện hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, quyết định chiến lược về Warner Bros vẫn là vấn đề trung tâm, vì có thể tái định hình vị thế của Netflix trên thị trường streaming toàn cầu. Các cuộc đàm phán và thương vụ 82,7 tỷ USD tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và nhà phân tích, xoay quanh vấn đề tài chính, pháp lý và định hướng chiến lược dài hạn.

Do đó, nhà đầu tư đang theo dõi hai câu chuyện song song: tăng trưởng cốt lõi ổn định trong quý IV và rủi ro cùng tiềm năng từ thương vụ M&A khổng lồ. Thành công trong một lĩnh vực mà không có tiến triển trong lĩnh vực còn lại có thể là chưa đủ. Năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm Netflix không chỉ báo cáo số liệu mà còn chủ động định hình tương lai qua các quyết định chiến lược và kỳ vọng thị trường.