NFP kích hoạt làn sóng bán tháo USD - Những điểm đáng chú ý từ báo cáo tháng 6

Chỉ hơn hai tuần trước, các dữ liệu kinh tế mạnh của Mỹ cùng với lo ngại lạm phát gia tăng đã khiến các thành viên FOMC điều chỉnh đáng kể các dự báo trong Dot Plot. Kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất lập tức tăng lên, với đồng thuận nghiêng về hai lần tăng lãi suất trước cuối năm. Điều này đã giúp đồng USD tăng mạnh, lên mức cao nhất so với đồng euro trong hơn một năm.

Hình 1: Thay đổi trong Dot Plot của FOMC [Tháng 6 so với tháng 3] (2026)

Nguồn: FOMC, 02.07.2026

Báo cáo hôm nay đã làm thay đổi đáng kể câu chuyện của thị trường, đặc biệt khi kỳ vọng đối với dữ liệu tháng 6 được đặt ở mức khá cao, một phần do những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Tăng trưởng việc làm chậm lại

Dữ liệu cho thấy số việc làm mới thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng (+49 nghìn so với +107 nghìn) đồng thời hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh (-74 nghìn). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức trung bình ba tháng vẫn ở mức khá tích cực (+111 nghìn) nhờ các số liệu mạnh trong tháng 4 và tháng 5, cho thấy mức giảm trong tháng 6 chưa hẳn là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu rõ rệt.

Hình 2: Biến động Non-Farm Payrolls (NFP) và chỉ số thành phần việc làm của ISM PMI (2023–2026)

Nguồn: XTB Research, 02.07.2026

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhưng đánh đổi bằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, điều vốn có thể được xem là tín hiệu tích cực nếu không đi kèm với sự sụt giảm đáng kể của tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, xuống chỉ còn 61,5%. Đây là mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch.

Hình 3: Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tại Mỹ (2023–2026)

Nguồn: XTB Research, 02.07.2026

Tăng trưởng tiền lương chưa đủ để thúc đẩy tiêu dùng

Mức tăng tiền lương (3,5%) không gây bất ngờ, tuy nhiên sau khi điều chỉnh theo lạm phát, thu nhập thực tế giảm 0,7%. Điều này đặc biệt quan trọng bởi tiêu dùng của Mỹ hiện chủ yếu được duy trì nhờ rút bớt tiền tiết kiệm, khi tỷ lệ tiết kiệm đã giảm xuống chỉ còn khoảng 3%. Đồng thời, sự chênh lệch giữa các nhóm thu nhập ngày càng rõ rệt: Nhóm 20% người có thu nhập cao nhất ghi nhận mức tăng tiêu dùng thực tế 3,8% trong quý I. Trong khi đó, 80% dân số còn lại gần như không ghi nhận tăng trưởng tiêu dùng thực tế (+0,6%).

Hình 4: Lạm phát CPI và tăng trưởng tiền lương tại Mỹ (2006–2026)

Nguồn: XTB Research, 02.07.2026

Điều này cho thấy mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao (4,2%, lạm phát cơ bản 2,9%), các yếu tố có khả năng duy trì mức lạm phát này trong tương lai đang ngày càng suy yếu. Nguy cơ xuất hiện hiệu ứng vòng hai của lạm phát hiện tương đối thấp, trong khi giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt đã giảm hơn 35% so với đỉnh hồi tháng 5.

Ngoài ra, chỉ số trimmed mean vẫn duy trì ở mức thấp (2,4%). Đây là chỉ số mà Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh từng nhiều lần đánh giá là một thước đo đáng tin cậy hơn so với Core PCE, vốn ông từng gọi là "scientific tea-leaf reading" (một cách diễn giải mang tính suy đoán hơn là khoa học). Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, ông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Fed đang sử dụng "dữ liệu lỗi thời" và ông sẵn sàng cân nhắc các nguồn dữ liệu thay thế.

Thị trường lao động vẫn ở trạng thái "low fire - low hire"

Số lượng lao động bị sa thải tiếp tục giảm (3,28 triệu người), nhưng số người chủ động nghỉ việc cũng tiếp tục giảm (780 nghìn người). Điều này phù hợp với các báo cáo ADP và JOLTS gần đây. Báo cáo JOLTS cho thấy trong tháng 5: Số lao động bị sa thải chỉ ở mức 1,7 triệu người (1,1% tổng lao động). Số người tự nguyện nghỉ việc đạt 3,1 triệu người (1,9% tổng lao động).

Đây chưa phải là tín hiệu đáng báo động, nhưng cũng phản ánh sự thận trọng ngày càng lớn của người lao động về khả năng tìm được công việc mới. Thời gian thất nghiệp trung bình hiện đã kéo dài lên khoảng 26 tuần. Số người thất nghiệp từ 27 tuần trở lên cũng tiếp tục tăng trong những tháng gần đây, hiện đạt khoảng 1,94 triệu người.

World Cup không tạo được cú hích như kỳ vọng?

Tháng 6 đánh dấu thời điểm FIFA World Cup khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mức giảm việc làm lớn nhất lại đến từ nhóm ngành giải trí, giảm tới 61 nghìn việc làm. Khó có thể giải thích điều này bằng hiệu ứng nền cao, bởi sau khi điều chỉnh số liệu, tổng mức tăng việc làm trong hai tháng tháng 4–5 chỉ đạt khoảng 33 nghìn. Dù còn quá sớm để đưa ra kết luận, sự kiện thể thao lớn nhất năm hiện vẫn chưa mang lại cú hích kinh tế như kỳ vọng, vốn chỉ được dự báo đóng góp khoảng 0,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Tác động tới thị trường ngoại hối

Báo cáo này khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Nhà đầu tư vẫn tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm, nhưng xác suất điều đó xảy ra ngay trong hai cuộc họp tới đã giảm đáng kể. Điều này tạo áp lực lên đồng USD, khiến đồng tiền này giảm khoảng 0,6% so với đồng euro trong phiên hôm nay.

Hình 5: EURUSD [Khung M30] (02/06/2026 – 02/07/2026)

Nguồn: xStation, 02.07.2026

Hiện cặp EURUSD dao động quanh 1,145, chờ thêm các dữ liệu kinh tế và phát biểu từ Fed để xác định định hướng chính sách trong những tháng tới. Ở phía sau, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn là yếu tố cần theo dõi. Nếu các cuộc đàm phán này đổ vỡ, tâm lý risk-off có thể quay trở lại, qua đó hỗ trợ đồng USD tăng giá.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB