NFP: Thời Khắc Quyết Định Đối Với Đồng USD

Cuộc họp FOMC gần đây đã gây ra nhiều cảm xúc trên thị trường. Biểu đồ Dot Plot mang lập trường diều hâu (hawkish), thể hiện dự báo lãi suất của các thành viên Ủy ban, đã khiến đồng USD tăng giá đáng kể. Hệ quả là cặp EURUSD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Hình 1: EURUSD (2025 - 2026)

Nguồn: xStation, 02.07.2026

Một nửa số nhà hoạch định chính sách cho rằng sẽ có một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, do lo ngại về tình hình lạm phát và đặt niềm tin vào sức mạnh của thị trường lao động. Báo cáo NFP hôm nay, được công bố lúc 19:30, sẽ là phép thử quan trọng đối với kịch bản này.

Hình 2: Biểu đồ Dot Plot của FOMC (2026 - 2028+)

Nguồn: FOMC, 02.07.2026

Chúng ta đã biết gì về thị trường lao động Mỹ?

Báo cáo NFP gần nhất

Trong tháng 5, số lượng việc làm tại thị trường lao động Mỹ tăng thêm 172 nghìn. Kết quả này không chỉ vượt xa mức đồng thuận (86 nghìn) mà còn cao hơn đáng kể so với cả những dự báo lạc quan nhất (125 nghìn). Dữ liệu của hai tháng trước (tháng 3 và tháng 4) cũng được điều chỉnh tăng. Do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thường xuyên điều chỉnh giảm dữ liệu sau công bố, việc điều chỉnh tăng lần này được xem là một bất ngờ rất lớn. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%.

Hình 3: Thay đổi số lượng việc làm phi nông nghiệp (NFP) và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ (2023 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 02.07.2026

ADP

Mặc dù dữ liệu ADP công bố hôm qua gây thất vọng cho thị trường, báo cáo này vẫn cho thấy 98 nghìn việc làm mới, một con số vẫn được xem là tương đối tích cực.

Có sự chênh lệch đáng kể giữa khu vực dịch vụ (+96 nghìn) và khu vực công nghiệp.

Động lực chính đến từ giáo dục và y tế (+48 nghìn).

Thương mại/vận tải (+15 nghìn) và tài chính (+14 nghìn) cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Ngành giải trí và khách sạn (+2 nghìn) tiếp tục suy yếu, mặc dù World Cup đang diễn ra tại Mỹ.

Khai khoáng tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực (-5 nghìn).

Tăng trưởng tiền lương đạt 4,4% đối với những người ở lại công việc hiện tại và 6,6% đối với những người chuyển việc.

Người lao động trong lĩnh vực tài chính (5,1%) và công nghiệp (4,9%) nhận được mức tăng lương cao nhất.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa doanh nghiệp siêu nhỏ (dưới 20 nhân viên) (+2,9%) và doanh nghiệp có từ 50 nhân viên trở lên (+4,7% - +4,8%).

Tốc độ tạo việc làm đang chậm lại nhưng vẫn phù hợp với kịch bản "hạ cánh mềm" (soft landing). Ở nhiều lĩnh vực, thời gian tìm việc đã kéo dài hơn trước (thời gian thất nghiệp trung bình lên 26 tuần), tuy nhiên đây không phải là bức tranh toàn diện. Trong nhiều ngành trọng điểm, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phù hợp.

JOLTS

Cần lưu ý rằng dữ liệu JOLTS luôn trễ hơn khoảng một tháng so với các chỉ số lao động khác, nên chưa phản ánh đầy đủ tình hình hiện tại của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị và giá năng lượng biến động mạnh.

Tuy nhiên, dữ liệu tháng 5 vẫn chưa tạo ra nhiều lý do để lo ngại.

Số lượng vị trí tuyển dụng mới tăng với tốc độ tương tự tháng 4 (thời điểm đã ghi nhận mức cải thiện rất mạnh và từng được cho là chỉ mang tính tạm thời).

Số người tự nguyện nghỉ việc duy trì ở mức thấp nhưng ổn định (3,1 triệu người). Chỉ 1,9% người lao động chủ động nghỉ việc, phản ánh tâm lý thận trọng trước khả năng tìm được việc làm mới.

Đồng thời, số lượng sa thải cũng vẫn ở mức thấp (1,7 triệu người, tương đương 1,1%).

Tỷ lệ giữa số người thất nghiệp đang tìm việc và số vị trí tuyển dụng mới vẫn quanh mức 1:1, chưa cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại.

Dữ liệu phản ánh một thị trường lao động ổn định với tỷ lệ luân chuyển nhân sự thấp. Người lao động tỏ ra ngại thay đổi công việc, trong khi doanh nghiệp cũng chưa có xu hướng cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần

Dữ liệu jobless claims công bố tuần trước cũng củng cố bức tranh này khi giảm xuống còn 215 nghìn, duy trì gần mức thấp nhất trong nhiều năm.

Đường trung bình động 4 tuần vẫn ở mức thấp (224 nghìn).

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp (1,8 triệu người) vẫn thấp hơn mức trung bình nhiều năm, mặc dù đang có xu hướng tăng dần.

Các chỉ số PMI

ISM: Chỉ số phụ về việc làm (49,7) vẫn cho thấy khu vực sản xuất tiếp tục cắt giảm tuyển dụng. Điều này xảy ra mặc dù sản lượng và đơn hàng mới đều tăng, cho thấy doanh nghiệp đang cắt giảm chi phí trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng. Tuy nhiên, tốc độ cắt giảm tuyển dụng đang chậm lại và xu hướng chung đang cải thiện.

S&P: Trái ngược với ISM, dữ liệu của S&P cho thấy bức tranh kém tích cực hơn nhiều. Chỉ số phản ánh mức cắt giảm tuyển dụng mạnh nhất kể từ tháng 5/2020, thời điểm cao trào của các đợt phong tỏa vì đại dịch. Yếu tố then chốt là giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng mạnh.

Nhà đầu tư sẽ tập trung vào điều gì hôm nay?

Bên cạnh chỉ số chính là NFP (đồng thuận: 113 nghìn việc làm mới), thị trường cũng sẽ theo dõi:

Điều chỉnh dữ liệu của hai tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp (đồng thuận: 4,3%).

Tăng trưởng tiền lương theo tháng và theo năm (đồng thuận: 0,3% và 3,5%)

Trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng (CPI ở mức 4,2% và lạm phát lõi đạt 2,9%), tăng trưởng tiền lương có thể sẽ là yếu tố thu hút sự chú ý đặc biệt. Dự báo hiện tại là 3,5%, đồng nghĩa với việc thu nhập thực tế tiếp tục giảm.

Hình 4: Lạm phát CPI và tăng trưởng tiền lương tại Mỹ (2007 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 02.07.2026

Dữ liệu thấp hơn kỳ vọng sẽ làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ, vốn đã bộc lộ khá rõ trong thời gian gần đây. Tiêu dùng hiện chủ yếu được duy trì bằng cách rút bớt tiền tiết kiệm (tỷ lệ tiết kiệm đã giảm xuống chỉ còn 3%) và tăng trưởng tiêu dùng diễn ra rất không đồng đều.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, 20% nhóm thu nhập cao nhất ghi nhận mức tăng tiêu dùng 3,8% trong quý I, trong khi 80% dân số còn lại gần như không tăng (+0,6%).

Ngược lại, nếu việc làm tiếp tục tăng mạnh, điều đó sẽ củng cố quan điểm diều hâu của FOMC về sự cần thiết phải tiếp tục nâng lãi suất. Việc duy trì trạng thái "low fire – low hire" (ít sa thải – ít tuyển dụng) sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách tập trung hoàn toàn vào áp lực lạm phát, vốn vẫn đang ở mức quá cao.

Hình 5: Lộ trình lãi suất được thị trường định giá tại Mỹ (2026 - 2027)

Ng: Nguồn: Bloomberg, 02.07.2026

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB