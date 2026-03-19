Ngân hàng trung ương đối mặt cú sốc dầu: BoJ hawkish, châu Âu thận trọng

1. Ngân hàng Nhật Bản (BoJ): Tín hiệu Hawkish của Ueda củng cố đồng Yên bất chấp cú sốc năng lượng

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Kazuo Ueda, đã khiến thị trường bất ngờ với giọng điệu hawkish, mở ra khả năng tăng lãi suất sớm nhất vào tháng Tư. Mặc dù BoJ giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 0,75% hôm nay, nhưng phát biểu của Ueda — cho rằng tác động kinh tế từ chiến tranh có thể chỉ là tạm thời và khó làm lệch hướng lạm phát — đã đẩy kỳ vọng thị trường về việc tăng lãi suất lên khoảng 60%.

Lời phát biểu này đã ngay lập tức làm đồng Yên tăng giá. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng vẫn là: Liệu đồng Yên có thể duy trì đà tăng khi giá hàng hóa tăng mạnh? Là nước nhập khẩu năng lượng ròng, Nhật Bản rất nhạy cảm với giá xăng lập kỷ lục do xung đột ở Iran. Trong khi BoJ hawkish hỗ trợ đồng Yên, thâm hụt thương mại gia tăng (do giá dầu đắt hơn) và nguy cơ kinh tế chậm lại có thể hạn chế đà tăng của đồng tiền, đặt ngân hàng trung ương vào vị thế đầy thách thức.

USDJPY giảm nhẹ hôm nay nhưng vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn.

2. SNB: Đồng Franc – Nơi trú ẩn an toàn giữa cuộc chiến chống lạm phát âm

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) giữ nguyên lãi suất ở mức 0%, đúng với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng đã phát đi tín hiệu sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối để hạn chế sự tăng giá quá mức của đồng Franc Thụy Sĩ. Đồng tiền này đã tăng hơn 11% so với USD trong năm qua, trở thành mục tiêu chính của dòng vốn tìm nơi trú ẩn giữa chiến tranh ở Iran và căng thẳng thương mại gia tăng.

Trong khi SNB lo ngại rằng đồng Franc mạnh có thể đẩy lạm phát xuống dưới mục tiêu (rủi ro giảm phát), thị trường bắt đầu định giá khả năng thay đổi lập trường của ngân hàng trung ương. Do áp lực lạm phát từ thị trường bên ngoài, các nhà đầu tư hiện đánh giá cao khả năng sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất ở Thụy Sĩ trước cuối năm. Goldman Sachs dự báo rằng ngay cả trong kịch bản chiến tranh tiêu cực, lạm phát ở Thụy Sĩ cũng không vượt quá 1,9%, giúp SNB có một khoảng “thở” nhất định, mặc dù vẫn cần điều chỉnh chính sách phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Mặc dù được coi là nơi trú ẩn an toàn, đồng CHF đang bắt đầu mất đà so với USD. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn đối mặt ngưỡng kháng cự mạnh ở 0,80.

3. Riksbank: Giữ nguyên lãi suất thận trọng với thiên hướng Hawkish

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) cũng quyết định giữ nguyên lãi suất ở 1,75%. Mặc dù quyết định này phù hợp với kỳ vọng chung, nhưng thông điệp đi kèm lại rất quan trọng: chiến tranh ở Iran đã làm mờ triển vọng kinh tế. Ngân hàng thừa nhận rủi ro lạm phát hiện đang không cân xứng và nghiêng về phía tăng, chủ yếu do giá dầu tăng và đồng Krona Thụy Điển yếu.

Kỳ vọng về việc tăng lãi suất ở Thụy Điển đang gia tăng (thị trường định giá khả năng thực hiện vào Q3/2026), nhưng vẫn ít quyết liệt hơn so với ECB. Riksbank cần cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát do năng lượng gây ra và tránh kìm hãm sự phục hồi kinh tế vốn đã được điều chỉnh giảm (dự báo tăng trưởng GDP giảm từ 2,9% xuống 2,5%). Tuy nhiên, nếu giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức cao, Riksbank có thể bị buộc phải tăng tốc thắt chặt chính sách vốn dự kiến vào cuối năm 2027.

​​​​​​​EURSEK vẫn ở mức tương đối thấp, nhưng năm 2022 đánh dấu khởi đầu của làn sóng đồng Krona Thụy Điển (SEK) suy yếu so với Euro trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng cao. Khả năng là ECB có thể tăng lãi suất nhanh hơn Riksbank, điều này có thể đẩy xu hướng sang phía tăng.

