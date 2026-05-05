Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) tăng lãi suất 🔎 Tín hiệu cảnh báo cho thị trường?

Ngân hàng Dự trữ Úc đã nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng thị trường và phản ánh lập trường “diều hâu” hơn trước tình trạng lạm phát dai dẳng, thị trường lao động vẫn vững và rủi ro bên ngoài gia tăng do giá dầu và khí đốt tăng. Nhà đầu tư giờ đây nhận được tín hiệu rõ ràng rằng các ngân hàng trung ương sẵn sàng quay lại chu kỳ thắt chặt, ngay cả sau giai đoạn tăng lãi suất mạnh trong những năm trước.

Lạm phát CPI của Úc đạt 4,6% YoY trong tháng 3/2026, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Úc, vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2–3% của RBA. Các thước đo lạm phát lõi cũng duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực giá không chỉ đến từ các thành phần biến động mạnh.

Thị trường lao động tiếp tục tạo dư địa cho RBA thắt chặt, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,3% và tỷ lệ tham gia lao động cao. Tuy nhiên, rủi ro chính là lạm phát dịch vụ dai dẳng, có thể vẫn “cứng đầu” ngay cả khi lạm phát hàng hóa hạ nhiệt.

Bối cảnh toàn cầu xấu đi do biến động gia tăng trên thị trường năng lượng, đặc biệt sau căng thẳng leo thang tại Trung Đông và gián đoạn nguồn cung dầu. Giá năng lượng cao hơn có thể đẩy lạm phát tăng trở lại trong quý 2, đặc biệt qua chi phí nhiên liệu, vận tải và sản xuất.

Theo T. Rowe Price, RBA có xu hướng hành động sớm để hạn chế hiệu ứng vòng hai và ngăn kỳ vọng lạm phát tăng lên. Trước quyết định, thị trường đã định giá xác suất 75% cho việc tăng 25 điểm cơ bản và khoảng 2,5 lần tăng thêm trong năm 2026.

VanEck đánh giá việc tăng lãi suất là “điều tất yếu”, trong khi Anthony Malouf từ Ebury cho rằng lập luận thắt chặt là rõ ràng: lạm phát vẫn cao và thị trường lao động vẫn rất vững.

Lạm phát trimmed mean vẫn ở mức 3,3%, củng cố quan điểm rằng áp lực giá nội địa còn quá cao đối với RBA. Tăng trưởng việc làm vẫn mạnh, chủ yếu đến từ việc làm toàn thời gian, làm giảm nguy cơ suy giảm ngay sau đợt tăng lãi suất. RBA tiếp tục trong “chế độ chống lạm phát”, với lộ trình lãi suất phụ thuộc lớn vào giá năng lượng, lạm phát dịch vụ và sức mạnh thị trường lao động.

Tóm tắt (RBA – sau quyết định và phát biểu của Thống đốc Bullock)

RBA chỉ ra vấn đề cung mang tính cấu trúc, khi nền kinh tế đang tiến gần đến giới hạn công suất.

Ngân hàng trung ương nhấn mạnh cần hạ nhiệt cầu để phù hợp hơn với nguồn cung hạn chế.

Tăng trưởng tiền lương thực được xem là rủi ro có thể cản trở việc đưa lạm phát về mục tiêu.

RBA cho rằng cầu vượt cung trước đây là động lực chính cho việc thắt chặt, ngay cả trước xung đột Trung Đông.

Chính sách tài khóa cũng được nhấn mạnh — hỗ trợ từ chính phủ có thể làm giảm hiệu quả kiềm chế cầu.

Thị trường lao động vẫn thắt chặt, với việc làm dự kiến tiếp tục tăng dù chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

RBA khẳng định nhiệm vụ kép gồm kiểm soát lạm phát và toàn dụng lao động, nhưng ưu tiên phụ thuộc vào rủi ro vĩ mô.

Hiện tại, trọng tâm lớn hơn đặt vào kiểm soát lạm phát, dù vẫn theo dõi rủi ro lao động.

RBA thừa nhận việc tăng lãi suất gây áp lực lên hộ gia đình, nhưng lạm phát cũng đang làm xói mòn thu nhập thực.

Lạm phát dự kiến đạt đỉnh khoảng 4,8% vào tháng 6, nhưng triển vọng còn bất định do yếu tố địa chính trị.

Cú sốc dầu đã làm tăng áp lực lạm phát và lan sang các lĩnh vực khác.

Ngay cả khi giá dầu giảm, tác động lạm phát vẫn có thể kéo dài.

Nếu không có xung đột Trung Đông, chính sách có thể ít thắt chặt hơn, nhưng điều kiện hiện tại buộc phải cứng rắn.

Giá nhiên liệu tăng đang làm giảm thu nhập thực của hộ gia đình.

Rủi ro suy thoái được thừa nhận nếu xung đột kéo dài, nhưng sẽ được theo dõi liên tục.

