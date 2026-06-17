Ngành công nghiệp ô tô châu Âu chịu áp lực - BMW xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020

Cổ phiếu của các hãng xe châu Âu chịu áp lực trong phiên giao dịch thứ Tư sau khi BMW cắt giảm mạnh các dự báo tài chính cho năm 2026.

Cảnh báo từ tập đoàn của Đức không chỉ khiến cổ phiếu BMW lao dốc mà còn làm dấy lên lo ngại đối với các doanh nghiệp khác trong ngành – đặc biệt là Mercedes-Benz và Volkswagen.

BMW giảm hơn 6%., Mercedes-Benz giảm hơn 3%, Volkswagen giảm hơn 1%.

Đợt bán tháo này cho thấy nhà đầu tư không còn xem những khó khăn của BMW là vấn đề riêng của doanh nghiệp, mà coi đây là tín hiệu cảnh báo đối với toàn bộ ngành công nghiệp ô tô.

BMW đã cắt giảm đáng kể dự báo biên lợi nhuận EBIT năm 2026 của mảng Ô tô xuống còn 1–3%, từ mức dự báo trước đó là 4–6%. Công ty cũng cho biết lợi nhuận gộp của toàn tập đoàn sẽ giảm hơn 15%. Trước đó, cả BMW và thị trường đều chỉ kỳ vọng kết quả kinh doanh suy giảm ở mức vừa phải.

Nguyên nhân chính của việc hạ dự báo được cho là đà suy giảm ngày càng sâu của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE).

Một yếu tố gây áp lực bổ sung là cuộc chiến tại Iran, mà theo BMW đã khiến chi phí năng lượng tăng mạnh và làm tâm lý tiêu dùng toàn cầu xấu đi nhiều hơn so với các giả định trước đó.

Các chuyên gia phân tích của Barclays chỉ ra rằng Mercedes-Benz có thể chịu tác động tiêu cực tương đối lớn do có mức độ phụ thuộc tương tự vào thị trường Trung Quốc và nhạy cảm với sự suy yếu của nhu cầu toàn cầu trong phân khúc xe cao cấp. Tuy nhiên, Mercedes hiện chưa điều chỉnh các dự báo tài chính của mình.

Đây đã là lần thứ ba trong vòng hai năm BMW phải điều chỉnh dự báo lợi nhuận liên quan đến Trung Quốc, làm suy giảm hình ảnh trước đây của hãng như một doanh nghiệp có nền tảng ổn định. Đồng thời, điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì vị thế của các hãng xe châu Âu tại thị trường Trung Quốc và năng lực cạnh tranh của họ trước các đối thủ nội địa được chính phủ hỗ trợ.

Thị trường ngày càng định giá theo kịch bản mà trong đó áp lực cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc, nhu cầu suy yếu đối với xe động cơ đốt trong và gánh nặng địa chính trị gia tăng sẽ trở thành vấn đề mang tính cơ cấu, thay vì chỉ là hiện tượng tạm thời.

BMW.DE (D1)

Diễn biến giá cổ phiếu của BMW hiện khá tiêu cực. Kể từ đỉnh cục bộ được thiết lập vào đầu năm, định giá của công ty đã giảm hơn 30%. Tín hiệu "death cross" xuất hiện vào tháng 4 đã kéo giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ báo RSI hiện đã rơi xuống vùng cực kỳ quá bán (24,6), điều này ủng hộ kịch bản ít nhất sẽ xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn. Nguồn: xStation5.