Ngành quốc phòng trước mùa báo cáo lợi nhuận: Tổng quan

Trước bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang liên tiếp nổ ra và leo thang trên toàn cầu, cùng triển vọng còn nhiều điểm nóng mới trong tương lai, không có gì ngạc nhiên khi chi tiêu quốc phòng đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ.

Hàng trăm tỷ USD và EUR từ các ngân sách quốc phòng ngày càng mở rộng đang chảy vào các doanh nghiệp trong ngành quốc phòng. Nhiều công ty trong lĩnh vực này sẽ công bố kết quả kinh doanh trong những tuần tới.

Phần lớn các doanh nghiệp trong ngành đã mất một phần rất lớn giá trị vốn hóa trong vài tháng gần đây. Ngay cả những công ty dẫn đầu có kết quả hoạt động tốt nhất cũng đang cho thấy diễn biến kỹ thuật khá yếu trên biểu đồ, bất chấp doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức kỷ lục.

Nguyên nhân là luận điểm đầu tư vào ngành này hiện đã trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều hơn đáng kể, điều này phản ánh rõ vào định giá cổ phiếu.

Lịch công bố kết quả

17.07 SAABB.SE Saab AB

21.07 NOC.US Northrop Grumman

22.07 AM.FP Dassault Aviation

23.07 HO.FP Thales

23.07 IDR.SM Indra Group

23.07 RTX.US RTX Corp

23.07 LMT.US Lockheed Martin

23.07 EXA.FP Exail Technologies

28.07 SAF.FP Safran

30.07 BAE.UK BAE Systems

30.07 HII.US Huntington Ingalls Industries

31.07 HAG.DE Hensoldt AG

06.08 RHM.DE Rheinmetall

Tổng hợp

Chủ đề cốt lõi trong mùa báo cáo của gần như toàn bộ ngành hiện nay không còn là nhu cầu, hay thậm chí là sự ổn định của nhu cầu.

Thông điệp rất rõ ràng: thị trường hiện kỳ vọng các doanh nghiệp phải chuyển đổi lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) thành lợi nhuận một cách hiệu quả và nhất quán, đồng thời bảo vệ được biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí năng lượng và nguyên vật liệu tăng cao cũng như rủi ro chậm giao hàng vẫn hiện hữu.

Saab và Northrop Grumman đã minh họa rất rõ điều này:

Saab không chỉ ghi nhận tăng trưởng doanh thu vượt trội mà còn mở rộng được biên lợi nhuận.

Northrop Grumman, dù đạt doanh thu kỷ lục, vẫn giảm giá. Công ty ghi nhận biên lợi nhuận giảm 2% và có thời điểm cổ phiếu lao dốc tới 8%.

Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ lặp lại với các doanh nghiệp còn lại trong ngành khi công bố kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi công ty đều có những yếu tố riêng hoặc đặc thù theo từng khu vực. Những yếu tố này có thể không đủ sức ảnh hưởng đến xu hướng giá ngay lập tức, nhưng các nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi thế nên đặc biệt chú ý vì chúng thường trở nên quan trọng hơn trong dài hạn.

Các doanh nghiệp

Lockheed Martin

Thanh kỳ vọng dành cho công ty hiện ở mức thấp (định giá cũng vậy). Dự báo đồng thuận cho thấy doanh thu sẽ tăng khoảng 6–7%, trong khi EPS gần như đi ngang so với quý II/2025. Thị trường không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà chỉ yêu cầu không xuất hiện thêm những bất ngờ tiêu cực.

Các chương trình F-35, PAC-3, cùng hoạt động nâng cấp F-16 và C-130 sẽ là những yếu tố then chốt.

Các khoản ghi giảm giá trị (write-down) bổ sung liên quan đến các dự án "tối mật" (black projects) cũng có thể tạo ra bất ngờ.

Thales

Dự báo đồng thuận cho nửa đầu năm 2026 là lượng đơn hàng đạt 10,48 tỷ EUR và EBIT điều chỉnh đạt 1,32 tỷ EUR, tương ứng biên EBIT 12,1%. Kỳ vọng của thị trường ở mức cao nhưng vẫn được xem là hợp lý.

Điểm mấu chốt sẽ là duy trì tỷ lệ book-to-bill trên 1 và đà tăng trưởng của mảng An ninh mạng (Cyber).

Dassault Aviation

"Lá bài ẩn số" của ngành quốc phòng Pháp.

Dự báo kết quả kinh doanh có sự chênh lệch khá lớn giữa các nguồn (doanh thu dao động từ 3,15 đến 3,5 tỷ EUR).

Bên cạnh các chỉ tiêu chính, thị trường sẽ đặc biệt quan tâm đến các hợp đồng liên quan đến Rafale và Falcon. Đồng thời, chi phí R&D dành cho Falcon 10X cũng sẽ được theo dõi sát sao hơn nhiều.

RTX

Doanh nghiệp có chất lượng tài sản tốt nhất, nhưng mức độ bất đối xứng về phản ứng của thị trường sau báo cáo lại thấp nhất.

Chỉ duy trì tăng trưởng hai chữ số sẽ là chưa đủ.

Triển vọng kinh doanh (guidance) cùng khả năng kiểm soát chi phí và dòng tiền ở mảng động cơ sẽ là yếu tố quyết định.

Rheinmetall

Rheinmetall là doanh nghiệp trong ngành đã mất tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong những quý gần đây, dù vẫn dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu và lượng đơn hàng tồn đọng. Tập đoàn của Đức có vẻ đang ở vị thế thuận lợi hơn, khi phần lớn rủi ro dường như đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Biên lợi nhuận sẽ là yếu tố được thị trường theo dõi sát nhất và sẽ quyết định xu hướng giá cổ phiếu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến các hợp đồng cung cấp nhiều dòng xe quân sự khác nhau cho quân đội Đức.