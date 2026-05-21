Nghi vấn tuồn phần cứng AI sang Trung Quốc: Super Micro bị chính quyền Đài Loan điều tra

Thông tin mới từ Đài Loan cho thấy căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục leo thang. Giới chức địa phương hiện đang điều tra ba cá nhân bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động xuất khẩu trái phép các máy chủ tiên tiến phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo. Thiết bị liên quan được sản xuất bởi Super Micro Computer và sử dụng chip của NVIDIA - những sản phẩm hiện nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Theo các điều tra viên, phần cứng này bị cáo buộc đã được chuyển tới Trung Quốc thông qua mạng lưới trung gian và việc sử dụng chứng từ thương mại giả mạo.

Công nghệ AI ngày càng gắn chặt với địa chính trị

Vụ việc này là một phần trong cuộc xung đột công nghệ rộng lớn hơn giữa Washington và Bắc Kinh. Trong vài năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu các loại chip tiên tiến nhất và cơ sở hạ tầng AI sang Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho rằng các công nghệ này không chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự mà còn có thể phục vụ quân sự, bao gồm phát triển hệ thống tự động và năng lực tác chiến mạng tiên tiến.

Áp lực tiếp tục gia tăng quanh Super Micro

Đối với Super Micro Computer, các thông tin mới nhất càng làm gia tăng áp lực từ cả cơ quan quản lý lẫn thị trường. Đây không phải lần đầu công ty bị liên đới tới các nghi vấn né tránh quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ từng công bố cuộc điều tra liên quan đến hoạt động buôn lậu công nghệ AI với giá trị lên tới 2,5 tỷ USD. Các công tố viên cho rằng máy chủ đã được chuyển sang Trung Quốc thông qua các quốc gia trung gian tại châu Á, trong khi chứng từ xuất khẩu bị chỉnh sửa nhằm che giấu điểm đến cuối cùng.

Nhà đầu tư lo ngại các biện pháp hạn chế mới đối với ngành công nghệ

Những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại của nhà đầu tư về tương lai của ngành AI và bán dẫn toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị leo thang có thể dẫn đến việc tiếp tục siết chặt quy định xuất khẩu và tăng cường giám sát đối với hoạt động thương mại công nghệ chiến lược. Các công ty có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc được xem là đặc biệt dễ tổn thương, bởi Trung Quốc vẫn đóng vai trò then chốt trong sự phát triển AI toàn cầu bất chấp các hạn chế hiện tại.

Đài Loan tiếp tục là mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng bán dẫn

Tình hình này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Đài Loan trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Hòn đảo này đóng vai trò trung tâm trong sản xuất bán dẫn và cơ sở hạ tầng máy chủ tiên tiến, khiến nước này ngày càng chịu nhiều áp lực từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Kết quả là các công ty và tổ chức tại Đài Loan ngày càng bị cuốn sâu hơn vào quá trình thực thi các hạn chế công nghệ của Mỹ nhằm vào Bắc Kinh.

Cuộc cạnh tranh AI toàn cầu đang tăng tốc

Những diễn biến mới nhất cho thấy trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những mặt trận cạnh tranh kinh tế và chính trị quan trọng nhất trên thế giới. Đối với thị trường, điều này đồng nghĩa với việc biến động trong lĩnh vực công nghệ - đặc biệt là các công ty sản xuất chip và hạ tầng AI - nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư hiện sẽ theo dõi sát sao liệu cuộc điều tra tại Đài Loan có dẫn tới các lệnh trừng phạt bổ sung hoặc việc siết chặt hơn nữa các quy định xuất khẩu nhằm vào Trung Quốc hay không.

Nguồn: xStation5