Nhà sản xuất tua-bin gió Nordex tăng vọt 19% lên mức cao nhất trong 9 năm 📈

- Cổ phiếu Nordex tăng gần 20%, lên mức cao nhất trong 9 năm.
- Nhà sản xuất tua-bin gió này công bố kết quả lợi nhuận sơ bộ cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.
- Công ty cho biết họ hiện dự báo biên lợi nhuận EBITDA cả năm 2025 sẽ đạt từ 7,5% đến 8,5%, so với ước tính trước đó là 5%–7%.
- Cổ phiếu Nordex tăng gần 20%, lên mức cao nhất trong 9 năm.
- Nhà sản xuất tua-bin gió này công bố kết quả lợi nhuận sơ bộ cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.
- Công ty cho biết họ hiện dự báo biên lợi nhuận EBITDA cả năm 2025 sẽ đạt từ 7,5% đến 8,5%, so với ước tính trước đó là 5%–7%.
Cổ phiếu của nhà sản xuất tua-bin gió Đức – Nordex đã tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Ba tại châu Âu, sau khi công ty nâng dự báo biên lợi nhuận hoạt động (EBITDA) cả năm 2025.
-
Trong một tuyên bố, Nordex cho biết họ hiện kỳ vọng biên EBITDA cả năm 2025 đạt từ 7,5% đến 8,5%, so với mức dự báo trước đó là 5%–7%.
-
Nordex giải thích rằng triển vọng lợi nhuận được cải thiện là nhờ hiệu suất vận hành mạnh mẽ trên toàn bộ các dự án và mảng dịch vụ, cùng với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.
-
Tất cả các yếu tố khác trong hướng dẫn tài chính giữ nguyên: Doanh thu cả năm dự kiến đạt từ 7,4 tỷ đến 7,9 tỷ euro, chi đầu tư (CapEx) ước tính khoảng 200 triệu euro.
-
Các nhà phân tích tại Kepler Cheuvreux nhận định rằng họ kỳ vọng dự báo lợi nhuận hoạt động năm 2025 của giới phân tích sẽ tăng khoảng 22%, lên khoảng 600 triệu euro, lưu ý rằng “hiệu quả triển khai dự án mạnh mẽ đã giúp công ty giải phóng dự phòng (contingencies) cao hơn so với kế hoạch đầu năm.”
-
Giám đốc điều hành Jose Luis Blanco cho biết trong tuyên bố: “Chúng tôi vẫn tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bền vững và tạo ra giá trị dài hạn cho các cổ đông.”
Tập đoàn tua-bin gió trên đất liền này cũng công bố kết quả sơ bộ quý III, với EBITDA đạt 136 triệu euro, tương ứng biên lợi nhuận 8%, so với 72 triệu euro và biên 4,3% cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý III dự kiến đạt khoảng 1,706 tỷ euro, gần tương đương năm trước, chủ yếu do yếu tố mùa vụ và sự chậm trễ tạm thời từ các nhà cung cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nordex dự kiến công bố báo cáo tài chính quý III đầy đủ vào ngày 4 tháng 11.
Nguồn: xStation5
Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed sẽ là điểm nhấn
Amazon và Apple vượt kỳ vọng. Liệu điều đó có đủ để kéo Phố Wall đi lên?
Apple tăng nhẹ sau khi công bố thu nhập 🗽Doanh số bán hàng tại Trung Quốc ảm đạm
Amazon tăng gần 10% sau báo cáo thu nhập ấn tượng📈
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.