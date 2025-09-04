Nhận định của Fed Williams về lạm phát và nền kinh tế Hoa Kỳ 🗽

John Williams, Chủ tịch Fed New York, đã đưa ra nhận định về kinh tế Mỹ, lạm phát và lãi suất:

Thị trường kho bạc và vốn đã hoạt động rất tốt.

Cơ chế repo thường trực (SRF) sẵn sàng xử lý các vấn đề thanh khoản khi cần.

Hệ thống tài chính vẫn duy trì mức dự trữ cao.

Lãi suất sẽ dần thấp hơn mức hiện tại.

Không thấy có biến động bất thường nào trên thị trường trái phiếu.

Thị trường trái phiếu hiện đang tập trung vào các yếu tố cơ bản của nền kinh tế.

Thị trường trái phiếu có vẻ khá bình lặng.

Cục Dự trữ Liên bang phải duy trì nền kinh tế đi đúng hướng và tính toán cả tác động từ thuế quan.

Tác động của thuế quan dự kiến ​​sẽ có hiệu lực đến giữa năm sau.

Thuế quan có thể làm tăng lạm phát thêm 1%–1,5% trong năm nay.

Cho đến nay, thuế quan dường như không tạo ra áp lực lạm phát dài hạn.

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy thuế quan đang ảnh hưởng đến giá cả và thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Lạm phát hàng hóa cốt lõi tăng cao do thuế quan.

Các chỉ số khác cho thấy nền kinh tế dịch vụ đang bình thường hóa.

Xu hướng chung của lạm phát dịch vụ là thuận lợi.

Lo ngại rằng thị trường việc làm có thể hạ nhiệt hơn dự kiến.

Rủi ro bất lợi đối với việc làm đã tăng lên rõ rệt.

Sự cân bằng đã chuyển dịch nhiều hơn theo hướng có lợi cho nhiệm vụ tạo việc làm của Fed.

Tỷ lệ thất nghiệp 4,2% là tương đối thấp, nhưng rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng.

Tỷ lệ thay đổi việc làm trên thị trường lao động đã giảm đáng kể.

Thị trường lao động đang gặp thách thức do những thay đổi trong nguồn cung lao động nhập cư.

Nhìn chung, thị trường lao động vẫn ở mức khá tốt.

Dự kiến ​​thị trường việc làm sẽ dần hạ nhiệt.

Thị trường lao động đang quay trở lại xu hướng trước đại dịch.

Thị trường lao động hiện đang cân bằng.

Tiêu dùng có dấu hiệu yếu đi trong khảo sát mềm, nhưng dữ liệu cứng chưa phản ánh sự suy giảm lớn

Đầu tư vào công nghệ rất mạnh mẽ.

Nguồn cung của nền kinh tế đang thay đổi đáng kể.

Theo dõi chặt chẽ dữ liệu để phát hiện khả năng thu hẹp dự trữ ngân hàng.

Luôn theo dõi xu hướng dữ liệu rộng hơn, không chỉ các báo cáo riêng lẻ.

Lạm phát dự kiến ​​sẽ quay trở lại mục tiêu 2% của Fed vào năm 2027.