Phát biểu của thành viên Fed Collins về chính sách tiền tệ và nền kinh tế Hoa Kỳ🏛️

Điểm nổi bật Thành viên Fed Susan Collins báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 pb

Thị trường lao động Mỹ đang suy yếu là điều đáng lo ngại

EURUSD tăng 0,2% hôm nay, vượt mốc 1,16

Thành viên Fed, bà Susan Collins, cho biết Fed sẽ cần phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường việc làm đang suy yếu trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, Collins tin rằng tình hình tuyển dụng sẽ được cải thiện trong tương lai. Dưới đây là tóm lược những phát biểu của bà: Phát biểu của Fed Collins Có thể sẽ cần thêm một đợt nới lỏng 25 điểm cơ bản.

Những rủi ro đối với thị trường việc làm cho thấy cần có thêm biện pháp hỗ trợ.

Niềm tin tiêu dùng không mạnh và thực tế cũng chưa phải là chỉ báo chính xác nhất cho chi tiêu.

Tôi kỳ vọng tuyển dụng sẽ cải thiện trong dài hạn.

Tác động của thuế quan sẽ cần thêm thời gian để lan tỏa trong nền kinh tế.

Lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu.

Tốc độ tăng trưởng việc làm cân bằng có thể khoảng 40.000 việc làm/tháng.

Rủi ro đối với thị trường lao động có thể đã gia tăng.

Việc bình thường hóa lãi suất thêm một chút trong năm 2025 là thận trọng.

Khi bất ổn giảm bớt, tôi kỳ vọng việc tuyển dụng sẽ gia tăng.

Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ chỉ tăng nhẹ.

Chính sách tiền tệ vẫn sẽ mang tính thắt chặt ngay cả khi có thêm động thái nới lỏng.

Rủi ro lạm phát đã được kiểm soát hơn, nhưng thuế quan vẫn sẽ gây áp lực lên giá cả.

Lạm phát có thể bắt đầu giảm khi tác động từ thuế quan mờ nhạt dần.

Các điều kiện tài chính thuận lợi sẽ hỗ trợ cho hộ gia đình.

Dự kiến tăng trưởng tiếp tục, thất nghiệp tăng nhẹ, lạm phát vẫn ở mức cao.

Chính sách không đi theo một lộ trình cố định; vẫn có kịch bản giữ nguyên lãi suất.

Việc cắt giảm lãi suất thêm là điều "thận trọng" trong bối cảnh rủi ro lạm phát giảm và lo ngại về việc làm gia tăng. Nhìn vào cặp EURUSD, có thể thấy mô hình “double-bottom” (hai đáy) đang hình thành, báo hiệu phe mua có thể chiếm ưu thế và đẩy tỷ giá vượt lên trên vùng kháng cự EMA200 (đường màu đỏ). Nguồn: xStation5

