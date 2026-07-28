Phiên giao dịch tại Mỹ mở cửa với mức giảm mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, khi chỉ số Nasdaq 100 giảm gần 2%.
Thị trường đã phá vỡ vùng hỗ trợ được xác định bởi đường EMA100, tiến gần đến mức Fibonacci mở rộng 161,8% của nhịp tăng từ tháng 5. RSI (14) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025, dưới ngưỡng 35. Nguồn: xStation5
Mặc dù quy mô của đợt bán tháo là rất đáng kể, áp lực giảm giá hiện nay lại tập trung chủ yếu vào một nhóm ngành cụ thể.
Các cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ và chất bán dẫn, với mức giảm khoảng 10% trên gần như toàn bộ ngành.
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Lo ngại về chi tiêu vốn (CAPEX) có thể tiếp tục gia tăng do yếu tố Trung Quốc. Việc CXMT IPO cùng với những tin đồn về bước đột phá trong công nghệ thiết bị DUV của Trung Quốc có khả năng gây áp lực rõ rệt lên biên lợi nhuận của toàn ngành, vốn đã được hưởng lợi lớn từ làn sóng xây dựng hạ tầng AI.
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Đáng chú ý, một báo cáo từ Citadel cũng đưa ra khả năng Fed có thể gây bất ngờ cho thị trường bằng một đợt tăng lãi suất.
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Các quyết định từ Fed cùng với kết quả kinh doanh sắp tới của Meta, Microsoft và Amazon sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng của các chỉ số chứng khoán trong những tháng tới.
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