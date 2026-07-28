Phiên giao dịch tại Mỹ mở cửa với mức giảm mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, khi chỉ số Nasdaq 100 giảm gần 2%.

Thị trường đã phá vỡ vùng hỗ trợ được xác định bởi đường EMA100, tiến gần đến mức Fibonacci mở rộng 161,8% của nhịp tăng từ tháng 5. RSI (14) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025, dưới ngưỡng 35. Nguồn: xStation5

Mặc dù quy mô của đợt bán tháo là rất đáng kể, áp lực giảm giá hiện nay lại tập trung chủ yếu vào một nhóm ngành cụ thể.

Các cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ và chất bán dẫn, với mức giảm khoảng 10% trên gần như toàn bộ ngành.