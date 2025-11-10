Nhóm cổ phiếu AI bị bán tháo, US100 ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4

Những lo ngại về tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa, dữ liệu yếu kém từ Đại học Michigan, cùng với xu hướng rút lui khỏi các tài sản rủi ro khiến cho Phố Wall có phiên điều chỉnh mạnh kể từ tháng 4.

Kể từ đầu tuần, thị trường đã chứng kiến sự suy giảm rõ rệt trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và tâm lý chung xấu đi đáng kể. Hiện tại, thị trường không chỉ kỳ vọng vào chi tiêu vốn (Capex) và những lời hứa từ các “ông lớn” công nghệ và AI, mà còn đòi hỏi chiến lược kiếm tiền thực tế và lợi nhuận rõ ràng trong ngắn hạn — tính theo quý, chứ không phải theo năm.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi chính phủ Mỹ đang trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử. Các đợt đóng cửa trước đây thường có tác động kinh tế hạn chế, nhưng lần này có dấu hiệu tồi tệ hơn nhiều, theo Kevin Hassett, một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng tác động của việc đóng cửa “tệ hơn nhiều so với dự kiến”. Quan điểm tương tự được Scott Bessent chia sẻ — ông cho rằng một phần lớn nền kinh tế Mỹ hiện đã thực sự rơi vào suy thoái. Chủ tịch Hạ viện Johnson cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự. Nếu chính phủ không sớm giải quyết vấn đề ngân sách, các chỉ số chứng khoán có thể tiếp tục giảm sâu hơn khi rủi ro bổ sung xuất hiện.

Bên cạnh đó, báo cáo từ Đại học Michigan về tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát cũng không mang lại sự cải thiện nào cho tâm lý thị trường. Trường đại học cho biết niềm tin của người tiêu dùng giảm ở tất cả các nhóm, đặc biệt là ở chỉ số “điều kiện hiện tại”, vốn giảm mạnh nhất. Những dữ liệu này trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiếu hụt thông tin kinh tế vĩ mô do chính phủ đang đóng cửa, khiến thị trường khó đánh giá chính xác tình hình thực tế của nền kinh tế.

Sự cộng hưởng của các yếu tố trên đang khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

US100 (D1)

Nguồn: xStation5