Nhóm công nghệ lấy lại đà tăng 🚀

Bất chấp những tín hiệu địa chính trị tiêu cực, phiên giao dịch thứ Ba đang mang lại sự nhẹ nhõm cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ. Sau khi giảm tới khoảng 7% so với đỉnh trong những tuần gần đây, thị trường đang lấy lại niềm tin vào khả năng tiếp tục tăng và phục hồi một phần mức giảm trước đó.

Dẫn đầu đà tăng tại thị trường Mỹ là các công ty công nghệ, chủ yếu thuộc lĩnh vực chất bán dẫn, bộ nhớ DRAM và "neo-cloud".

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp SaaS phần lớn đang giảm giá do thị trường diễn giải khá chọn lọc báo cáo của Morgan Stanley về tình hình hiện tại cũng như triển vọng của ngành.

Phân tích kỹ thuật US100 (D1)

Trên biểu đồ, giá vẫn đang dao động trong vùng tích lũy từ 28.450 đến 30.900 điểm. Mặc dù đã bảo vệ thành công vùng hỗ trợ tại cạnh dưới của kênh tích lũy, xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng rõ về phía giảm. Mốc quan trọng đối với phe bán là việc giá phá vỡ đường xu hướng giảm quanh vùng ~29.750 điểm. Nguồn: xStation5