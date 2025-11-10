Nhu cầu về chip tăng cao thúc đẩy doanh thu của TSMC

Nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC ghi nhận doanh thu tháng 10/2025 tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 367,47 tỷ TWD (khoảng 11,87 tỷ USD). Dù đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 2/2024, kết quả vẫn rất ấn tượng nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu. Trong 10 tháng đầu năm 2025, doanh thu của TSMC tăng 33,8% so với cùng kỳ, đạt 3,13 nghìn tỷ TWD.

Sự phát triển của AI đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với các quy trình sản xuất chip tiên tiến nhất của TSMC, bao gồm công nghệ 3 nanomet và 2 nanomet (đang được triển khai). Các chip sản xuất bằng quy trình 3nm có mật độ bóng bán dẫn cao hơn, hiệu suất tốt hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn, điều này đặc biệt quan trọng đối với các mô hình AI phức tạp trong trung tâm dữ liệu cũng như thiết bị biên (edge devices). Nhờ vậy, công nghệ 3nm và 2nm giúp tăng sức mạnh tính toán trong khi giảm tiêu thụ năng lượng, điều cốt lõi cho các ứng dụng học máy, phân tích dữ liệu lớn và tự động hóa quy trình. TSMC cho biết công suất sản xuất hiện được sử dụng gần như tối đa, và nhu cầu với công nghệ tiên tiến nhất đang tăng mạnh.

Ngoài việc thúc đẩy nhu cầu chip cao cấp, AI còn đang định hình lại chuỗi cung ứng và xu hướng đầu tư trong ngành bán dẫn. Các doanh nghiệp không chỉ tăng chi tiêu cho sản xuất chip, mà còn mở rộng đầu tư hạ tầng trung tâm dữ liệu, hệ thống tính toán, thiết bị làm mát tiên tiến và vật liệu chuyên dụng. Hiệu ứng lan tỏa này đẩy nhanh đổi mới công nghệ và tăng mức độ cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, có thể dẫn đến chu kỳ ra mắt thế hệ chip mới nhanh hơn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành.

Dù tốc độ tăng trưởng hàng tháng có dấu hiệu chậm lại, TSMC vẫn là nhà cung cấp chủ chốt cho các “ông lớn” trong lĩnh vực AI như NVIDIA, công ty mới đây đã yêu cầu tăng sản lượng chip. Bên cạnh đó, TSMC có kế hoạch tăng giá dịch vụ sản xuất chip từ năm 2026, với mức tăng trung bình 8–10%, áp dụng cho cả quy trình 2nm, 3nm và các gói đóng gói tiên tiến. Động thái này xuất phát từ chi phí đầu tư cao hơn, sản xuất tại các cơ sở mới đắt đỏ hơn, và nhu cầu AI tăng vọt.

Kết quả khả quan của TSMC đang tạo hiệu ứng tích cực cho tâm lý trong ngành công nghệ, dù nhà đầu tư vẫn thận trọng trước nguy cơ điều chỉnh và định giá cao. Triển vọng nhu cầu bền vững với chip tiên tiến giúp TSMC cùng khách hàng của họ trở thành những nhân tố chiến lược trong bản đồ công nghệ toàn cầu. Kết quả tháng 10 cho thấy sức mạnh bền vững của ngành bán dẫn được dẫn dắt bởi AI, đồng thời báo hiệu một giai đoạn tăng trưởng chậm lại tự nhiên sau thời kỳ bùng nổ. Với thị trường, điều này khẳng định rằng nhu cầu công nghệ tiên tiến tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng và chuyển đổi, và TSMC vẫn giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Nguồn: xStation