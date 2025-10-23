Những điểm nổi bật từ mùa báo cáo thu nhập của S&P 500 🗽Có điểm gì mới?

Mùa báo cáo thu nhập quý 3 năm 2025 của các công ty thuộc S&P 500 đang diễn ra, và những kết quả ban đầu cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Mặc dù hầu hết các công ty đang vượt kỳ vọng, nhưng mức độ vượt trội lại nhỏ hơn bình thường. Dù vậy, chỉ số này vẫn tiếp tục đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, đánh dấu quý thứ chín liên tiếp có thu nhập tăng. Tại đây, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu mùa thu nhập tính đến ngày 17 tháng 10, sử dụng dữ liệu từ FactSet Research.

Khoảng 12% các công ty S&P 500 đã báo cáo kết quả quý 3 của họ cho đến ngày 17 tháng 10.

86% đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn ước tính của các nhà phân tích – mức cao hơn so với cả mức trung bình 5 năm (78%) và 10 năm (75%)

Tuy nhiên, thu nhập đã vượt ước tính trung bình 5,9%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 8,4%.

Điều này cho thấy trong khi các công ty tiếp tục hoạt động tốt hơn, sức mạnh tổng thể của các bất ngờ tích cực đang mờ dần so với các quý trước. Tất nhiên, giai đoạn đầu của mùa thu nhập quý 3 năm 2025 cho thấy khả năng phục hồi trong lợi nhuận doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kết quả mạnh mẽ từ các ngành Tài chính và Công nghệ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, ngay cả khi một số ngành – đặc biệt là Năng lượng và Hàng tiêu dùng thiết yếu – phải đối mặt với khó khăn. Với xu hướng doanh thu mạnh mẽ và các dự báo cải thiện cho năm 2026, triển vọng thu nhập S&P 500 vẫn tích cực, nhưng định giá cho thấy kỳ vọng đã ở mức cao.

Ngành Tài chính Nâng Đỡ Chỉ Số

Các công ty trong ngành Tài chính đã là động lực chính của đà tăng trưởng thu nhập. Kết quả mạnh mẽ của họ đã giúp nâng tốc độ tăng trưởng thu nhập chung của S&P 500.

Các bất ngờ tích cực trong ngành Tài chính đã bù đắp cho kết quả yếu hơn và việc cắt giảm ước tính trong ngành Chăm sóc Sức khỏe.

Tốc độ tăng trưởng thu nhập hỗn hợp – kết hợp kết quả thực tế và dự kiến – hiện ở mức 8,5%, tăng từ 7,7% tuần trước và 7,9% vào cuối tháng 9.

Nếu tốc độ này được duy trì, nó sẽ đánh dấu chín quý liên tiếp tăng trưởng thu nhập so với cùng kỳ năm trước.

Phân Tích Chi Tiết Theo Ngành

Các ngành có Tăng trưởng: 7/11 ngành được dự kiến sẽ ghi nhận thu nhập cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu: Công nghệ Thông tin, Tài chính, Tiện ích, và Vật liệu

Các ngành có Suy giảm: 4 ngành được dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm về thu nhập . Tụt hậu: Năng lượng và Hàng tiêu dùng thiết yếu đang chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất.



Xu hướng Doanh thu

Tăng trưởng doanh thu vẫn vững chắc trên toàn chỉ số, tiếp tục một chuỗi mở rộng ấn tượng.

84% các công ty báo cáo đã công bố doanh thu vượt kỳ vọng – cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn.

Doanh thu được báo cáo cao hơn 1,5% so với ước tính, thấp hơn một chút so với mức trung bình 5 năm (2,1%) nhưng vẫn khỏe mạnh.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu hỗn hợp hiện là 6,6%, so với 6,3% vào cuối quý 3

Đây đánh dấu mức tăng trưởng doanh thu cao thứ hai kể từ quý 3 năm 2022 và là quý mở rộng doanh thu thứ 20 liên tiếp.

Công nghệ Thông tin tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu.

Năng lượng vẫn là ngành duy nhất cho thấy sự sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn về phía trước: Kỳ vọng của Nhà Phân tích

Các nhà phân tích lạc quan về các quý sắp tới. Các dự báo về tăng trưởng thu nhập như sau:

Q4 2025: 7.5%

Q1 2026: 11.9%

Q2 2026: 12.8%

Full Year 2025: 11.0%

Những dự báo này cho thấy kỳ vọng về sự tăng tốc ổn định trong lợi nhuận doanh nghiệp cho đến giữa năm 2026. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) 12 tháng gần nhất của S&P 500 đứng ở mức 22,4 – cao so với mức trung bình 5 năm (19,9) và trung bình 10 năm (18,6). Tuy nhiên, nó đã giảm nhẹ từ mức 22,8 được ghi nhận vào cuối tháng 9. Định giá này cho thấy thị trường vẫn đắt đỏ so với các chuẩn mực lịch sử.

Nguồn: FactSet Research

Nguồn: FactSet Research

Nhìn vào biểu đồ chỉ số US500 (hợp đồng tương lai trên S&P 500), chúng ta có thể thấy sự yếu kém trong ngắn hạn. Bất chấp sự khởi đầu vững chắc của Mùa báo cáo Thu nhập quý 3, tâm lý ở Phố Wall vẫn trì trệ. Cả Netflix và Tesla đều không gây bất ngờ tích cực cho các nhà đầu tư trong tuần này.

Nguồn: xStation5