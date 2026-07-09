Những điều cần biết về mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới ⏰

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II được kỳ vọng sẽ mang lại cho châu Âu thêm một quý tăng trưởng lợi nhuận vững chắc, nhưng bức tranh thực tế đang bị chi phối mạnh bởi lĩnh vực năng lượng. Tại Mỹ, kỳ vọng còn cao hơn – các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của chỉ số S&P 500 sẽ tiếp tục tăng hơn 20%, chủ yếu nhờ công nghệ và năng lượng. Tuy nhiên, những vết nứt đầu tiên đã xuất hiện trong câu chuyện về làn sóng AI tăng trưởng không ngừng, điều này có thể làm thay đổi cán cân giữa thị trường Mỹ và châu Âu.

Những dự báo chính cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II

Tại châu Âu, lợi nhuận được kỳ vọng tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nếu loại trừ lĩnh vực năng lượng thì mức tăng chỉ còn khoảng 3% .

Lĩnh vực năng lượng tại châu Âu hiện đóng vai trò tương tự lĩnh vực công nghệ tại Mỹ – đây là ngành đang "gánh" toàn bộ mùa báo cáo kết quả kinh doanh.

Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 được kỳ vọng ghi nhận mức tăng lợi nhuận khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có mức tăng trên 20% .

Công nghệ và năng lượng tại Mỹ là những động lực tăng trưởng chính, nhưng những lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI đang ngày càng gia tăng.

Các chỉ số của Mỹ đã có một quý II rất mạnh, trong khi một số thị trường châu Âu – đặc biệt là khu vực Nam Âu – đang bắt đầu thu hẹp khoảng cách.

Nếu kết quả quý II và triển vọng của các công ty công nghệ Mỹ cho những quý tới gây thất vọng, châu Âu có thể duy trì lợi thế tương đối trong những tháng tiếp theo.

Châu Âu: lĩnh vực năng lượng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận

Trong quý II, các doanh nghiệp châu Âu được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng lợi nhuận vững chắc – đồng thuận thị trường dự báo tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước, qua đó khẳng định xu hướng phục hồi sau những năm gần đây tăng trưởng yếu hơn. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này đến từ một số tập đoàn dầu khí lớn nhất, với lợi nhuận dự kiến tăng tới khoảng 84% so với cùng kỳ, hoàn toàn chi phối bức tranh chung của thị trường.

Nếu loại bỏ lĩnh vực năng lượng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tại châu Âu giảm xuống chỉ còn khoảng 3% so với cùng kỳ, cho thấy các nguồn cải thiện vẫn tập trung vào rất ít ngành. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thị trường châu Âu vẫn đang hoạt động trong môi trường tăng trưởng vừa phải, trong khi những con số ấn tượng chủ yếu đến từ các lĩnh vực hưởng lợi từ tình hình địa chính trị và đợt tăng giá hàng hóa trước đó.

Lĩnh vực năng lượng như "công nghệ của châu Âu" – và những giới hạn của nó

Trong mùa báo cáo này, lĩnh vực năng lượng tại châu Âu đóng vai trò tương đương với lĩnh vực công nghệ tại Mỹ – đây sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Bên cạnh đó, các ngành hóa chất, công nghiệp và ngân hàng cũng có thể ghi nhận kết quả tích cực nhờ chu kỳ kinh doanh cải thiện và biên lãi suất cao hơn.

Các ngành hướng đến tiêu dùng vẫn là điểm yếu của nền kinh tế châu Âu – đặc biệt là ô tô và hàng tiêu dùng không thiết yếu, nơi áp lực chi phí, lãi suất cao và nhu cầu suy yếu đang hạn chế tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận. Đây cũng là nơi sự yếu thế của châu Âu so với thị trường Mỹ có thể thể hiện rõ nhất.

Lĩnh vực năng lượng sẽ còn "gánh" mùa báo cáo của châu Âu trong bao lâu?

Câu hỏi quan trọng đối với nhà đầu tư là: liệu đà bùng nổ lợi nhuận hiện nay của lĩnh vực năng lượng có bền vững hay không và nó còn có thể hỗ trợ các chỉ số châu Âu trong bao lâu?

Lợi nhuận của các công ty dầu khí vẫn rất nhạy cảm với tình hình tại Trung Đông và biến động giá dầu. Việc giá dầu Brent gần đây giảm hơn 10% là lời nhắc nhở rằng tình hình có thể thay đổi rất nhanh.

Cho đến khi các doanh nghiệp công bố báo cáo cùng với triển vọng cho những quý tới, triển vọng lợi nhuận của châu Âu – và rộng hơn là toàn thị trường – vẫn sẽ còn nhiều điểm chưa rõ ràng và phụ thuộc vào từng kịch bản. Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc không chỉ cần theo dõi kết quả kinh doanh, mà còn phải đặc biệt chú ý đến giọng điệu của ban lãnh đạo và các dự báo cho những tháng tới.

Mỹ: kỳ vọng đặc biệt lạc quan trước mùa báo cáo quý II

Bên kia Đại Tây Dương, mùa báo cáo quý II bắt đầu trong bối cảnh tâm lý lạc quan ở mức rất cao. Các nhà phân tích kỳ vọng các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 sẽ ghi nhận mức tăng lợi nhuận khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có mức tăng trên 20%. Những kỳ vọng cao này chủ yếu đến từ hàng loạt tín hiệu tích cực do chính các doanh nghiệp đưa ra.

Theo dữ liệu của FactSet, có tới 111 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố triển vọng lợi nhuận tích cực cho quý II, cao gấp khoảng hai lần mức trung bình của 5 và 10 năm gần đây. Điều này cho thấy làn sóng lạc quan hiện tại xuất phát từ các xu hướng kinh doanh thực tế chứ không đơn thuần chỉ là câu chuyện của thị trường.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến rủi ro "kỳ vọng bị đẩy lên quá cao" – khi tiêu chuẩn được đặt quá cao, ngay cả những kết quả khách quan là tích cực cũng có thể khiến thị trường thất vọng.

Mỹ – "nạn nhân của chính thành công của mình"

Trong 7 quý gần đây, chỉ số S&P 500 liên tục vượt kỳ vọng lợi nhuận của thị trường, đồng thời tăng tổng cộng hơn 45%. Chuỗi thành công này khiến thị trường dần quen với việc các doanh nghiệp luôn vượt dự báo, từ đó vừa hỗ trợ định giá, vừa khiến tiêu chuẩn cho tương lai ngày càng cao hơn.

Nếu mùa báo cáo quý II lần này chỉ xuất hiện một dấu hiệu chững lại nhỏ, hoặc doanh nghiệp không đạt được tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng hay hạ triển vọng, phản ứng của nhà đầu tư có thể sẽ tiêu cực hơn nhiều so với các quý trước. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nghiệp tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ và AI, nơi phần lớn kịch bản tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu.

Công nghệ và năng lượng – những ngôi sao của mùa báo cáo tại Mỹ

Tại Mỹ, cũng giống như châu Âu, lĩnh vực năng lượng là một trong những ngành hưởng lợi lớn nhất trong thời gian gần đây, với mức tăng dự báo lợi nhuận quý II lên tới khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chủ yếu phản ánh tác động của căng thẳng địa chính trị và đợt tăng giá hàng hóa trước đó – một yếu tố mang tính chu kỳ hơn là cấu trúc dài hạn.

Song song với đó, các công ty công nghệ Mỹ, đặc biệt là những doanh nghiệp liên quan đến đầu tư AI, được kỳ vọng sẽ đóng góp rất lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong quý II. Kết quả tích cực được kỳ vọng ở các lĩnh vực điện toán đám mây, bán dẫn và hạ tầng AI, dù định giá của nhiều doanh nghiệp dẫn đầu đã tăng mạnh.

AI dưới kính hiển vi: Samsung, Meta, Nvidia và chi phí ngày càng tăng

Kết quả kinh doanh quý của Samsung Electronics đã trở thành biểu tượng của làn sóng AI hiện nay – công ty công bố lợi nhuận hoạt động tăng khoảng 19 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu kỷ lục đối với bộ nhớ cho máy chủ AI. Tuy nhiên, nghịch lý là giá cổ phiếu lại giảm sau báo cáo, khi nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về tính bền vững của tốc độ tăng trưởng này cũng như khả năng đầu tư vào hạ tầng AI sẽ chậm lại.

Đồng thời, Meta đã bắt đầu xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên việc cho thuê công suất tính toán AI dư thừa. Thị trường có thể hiểu điều này như một tín hiệu cho thấy các khoản đầu tư trước đây vào GPU và hạ tầng AI có phần "đi trước nhu cầu".

Bên cạnh đó là các báo cáo về chi phí xây dựng hạ tầng AI ngày càng tăng – Nvidia ước tính chi phí cho "nhà máy AI" đầu tiên với công suất khoảng 1 gigawatt lên tới khoảng 100 tỷ USD, trong khi Apple cũng đã phát tín hiệu sẽ tăng giá một số sản phẩm do chi phí bộ nhớ gia tăng.

Liệu lĩnh vực công nghệ có tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận tại Mỹ?

Trong ngắn hạn, bản thân kết quả quý II có lẽ sẽ không phải là vấn đề – nền tảng cơ bản của nhiều doanh nghiệp công nghệ vẫn rất vững chắc và các khoản đầu tư AI trong quá khứ đang bắt đầu chuyển hóa thành doanh thu cũng như biên lợi nhuận.

Điều quan trọng hơn là các doanh nghiệp sẽ công bố điều gì về tốc độ tăng trưởng và kế hoạch CAPEX dành cho hạ tầng AI trong thời gian tới.

Nếu ban lãnh đạo các công ty bắt đầu phát tín hiệu thận trọng hơn đối với chi tiêu vốn, thị trường có thể sẽ điều chỉnh lại kỳ vọng cho những năm tiếp theo – đặc biệt là ở những ngành đã được "thổi nóng" bởi câu chuyện AI. Đối với một bộ phận nhà đầu tư, điều này có thể thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các lĩnh vực phòng thủ hơn hoặc sang các khu vực khác, bao gồm cả châu Âu.

Châu Âu so với Mỹ: sự khác biệt về diễn biến chỉ số trong quý II

Xét về diễn biến chỉ số, Mỹ đã có một quý II rất ấn tượng – Nasdaq ghi nhận quý tăng mạnh nhất trong hơn 5 năm, trong khi Dow Jones lập mức đỉnh lịch sử mới. Mức tăng trung bình của các chỉ số lớn tại Mỹ đạt khoảng 14% trong ba tháng, phản ánh rõ mức độ hưng phấn xoay quanh kết quả kinh doanh và AI.

Tại châu Âu, các chỉ số chủ chốt như Pháp, Đức và Anh tăng với tốc độ chậm hơn đáng kể – lần lượt khoảng 6,8%, 8,2% và 3,2% trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, khu vực Nam Âu lại có diễn biến rất đáng chú ý: chỉ số của Ý và Hy Lạp tăng hơn 14%, trong khi Tây Ban Nha tăng khoảng 10%, thậm chí vượt qua một số chỉ số của Mỹ.

Châu Âu khởi đầu quý III tốt hơn – liệu đây có phải là khởi đầu của một sự đảo chiều?

Những ngày đầu của quý III chứng kiến các chỉ số châu Âu có lợi thế tương đối so với Mỹ – cho đến nay, tháng 7 đang diễn biến tích cực hơn tại châu Âu, cả ở các thị trường lớn lẫn một số thị trường ngoại vi.

Điều này có thể cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đã bắt đầu định vị trước khả năng các doanh nghiệp công nghệ Mỹ sẽ gây thất vọng.

Việc châu Âu có thể duy trì lợi thế này hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào phản ứng của thị trường đối với kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Nếu kết quả hoặc triển vọng thấp hơn kỳ vọng, thị trường có thể tiếp tục luân chuyển dòng vốn sang những thị trường có định giá rẻ hơn, ít phụ thuộc hơn vào AI và có cơ cấu ngành đa dạng hơn – và đó chính là cách nhiều nhà đầu tư đang nhìn nhận châu Âu.

Kết quả quý II mang ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư?

Đối với nhà đầu tư, mùa báo cáo quý II trước hết là phép thử đối với câu chuyện về sự bùng nổ không ngừng của lĩnh vực năng lượng và AI.

Tại châu Âu, điều quan trọng là đánh giá xem mức lợi nhuận hiện tại của lĩnh vực năng lượng có bền vững hay không, đồng thời liệu các ngành khác như công nghiệp, ngân hàng và hóa chất có đủ khả năng dần thay thế vai trò dẫn dắt hay không.

Tại Mỹ, sự chú ý không chỉ nên tập trung vào kết quả quý II mà còn vào triển vọng của các công ty công nghệ trong những quý tới. Nếu các dự báo này thận trọng hơn kỳ vọng của thị trường, điều đó có thể tạo ra biến động lớn hơn – không chỉ đối với nhóm công nghệ vốn hóa lớn mà còn với toàn bộ chỉ số S&P 500. Trong kịch bản đó, châu Âu – vốn ít phụ thuộc vào một siêu xu hướng duy nhất hơn – có thể hưởng lợi từ một phần dòng vốn dịch chuyển khỏi thị trường Mỹ.