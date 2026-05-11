Những sự kiện đáng chú ý trong tuần này❓

Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình, gọi đó là “HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN” trong một bài đăng trên Truth Social, điều này đã kích hoạt làn sóng bán tháo diện rộng trên thị trường. Giá dầu mở cửa tuần mới tăng mạnh do bế tắc ngoại giao Mỹ–Iran, trong khi đồng USD tăng giá, qua đó gây áp lực giảm lên vàng và các kim loại quý khác. Trong bối cảnh tâm lý thị trường thay đổi, đà tăng của các chỉ số lớn cũng bắt đầu chững lại.

Câu hỏi quan trọng lúc này là: “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Nhà đầu tư một lần nữa sẽ tập trung sự chú ý vào bối cảnh địa chính trị, bởi đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là động lực chính dẫn dắt biến động thị trường. Ngoài ra, cũng cần theo dõi:

Yếu tố rủi ro chính là diễn biến tiếp theo trong quan hệ ngoại giao Mỹ–Iran, bất kỳ dấu hiệu leo thang nào (ví dụ xác nhận hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân) đều có thể khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lên thị trường cổ phiếu. Thứ Ba sẽ diễn ra cuộc họp của 40 bộ trưởng quốc phòng về Eo biển Hormuz - cần theo dõi sát các tuyên bố sau cuộc họp.

Dữ liệu CPI và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tuần này sẽ định hình câu chuyện xung quanh Fed; PIMCO đã phát tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất không còn nằm trên bàn đàm phán.

Hội nghị Trump - Tập (13 - 15/5) - yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi đối với thương mại, các lệnh trừng phạt và tình hình Iran; thị trường sẽ bắt đầu định vị trước sự kiện này.

Thị trường châu Âu nhiều khả năng mở cửa trong áp lực: giá năng lượng cao hơn, tâm lý toàn cầu suy yếu, căng thẳng địa chính trị - bối cảnh tiêu cực cho DAX, CAC và Euro Stoxx 50.

Lịch kinh tế vĩ mô chi tiết cho cả tuần. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Financial LP

Lịch doanh nghiệp chi tiết cho cả tuần. Nguồn: XTB Research, Bloomberg Financial LP