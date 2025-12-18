Nín thở chờ đợi quyết định của BoJ; liệu sẽ có một ​​đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng Giêng❓

Chúng ta đã chứng kiến quyết định từ hai ngân hàng trung ương quan trọng, cụ thể là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), giữ nguyên lãi suất, và Ngân hàng Anh (BoE), thực hiện lần cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps) đầu tiên kể từ tháng 8. Tuy nhiên, tuần của các ngân hàng trung ương vẫn chưa kết thúc - vào sáng mai, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Hãy cùng xem những gì có thể xảy ra.

Lợi suất trái phiếu Nhật Bản đang ở mức cao nhất kể từ năm 2007, phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ về việc Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trở lại. Nguồn: XTB Research

Thị trường hiện định giá 90% khả năng tăng lãi suất

BoJ nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày mai, lần đầu tiên kể từ tháng 1 và lên mức cao nhất kể từ năm 1995.

Giai đoạn tạm dừng từ đầu năm chủ yếu do bất ổn tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng bởi các mức thuế do Donald Trump áp đặt. Trong nhiều năm, lo ngại tập trung vào tăng trưởng GDP bằng phẳng và hoạt động kinh tế yếu, chủ yếu quanh sản xuất ô tô xuất khẩu. Tuy nhiên, áp lực lạm phát gia tăng đã củng cố cảm giác BoJ phản ứng chậm, đặc biệt trong bối cảnh chính sách tài khóa ngày càng mở rộng.

Số liệu GDP mới nhất của Nhật Bản đã được điều chỉnh giảm (từ -0,4% xuống -0,6%), cho thấy hoạt động kinh tế giảm mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là xuất khẩu và đầu tư doanh nghiệp yếu, trong khi chi tiêu tiêu dùng (cả tư nhân và công) vẫn duy trì tích cực. Nguồn: XTB Research

Dữ liệu kinh tế vĩ mô xác nhận kỳ vọng

Chuỗi dữ liệu tháng gần đây đã cung cấp cho BoJ nhiều lý do để lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng trong những tháng tới.

Khảo sát Tankan cho thấy tâm lý các doanh nghiệp lớn cải thiện liên tiếp lần thứ ba và đầu tư vốn cao hơn dự kiến (12,6% so với dự báo 12,1% của Bloomberg). Các đơn đặt hàng cốt lõi về máy móc vượt dự báo, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2022 (+12,5%, dự báo 3,6%, trước đó 11,6%), báo hiệu chi tiêu vốn của doanh nghiệp Nhật đang tăng. Sự gia tăng hoạt động kinh doanh này khiến BoJ nhạy cảm hơn với khả năng nền kinh tế tiếp tục nóng lên, từ đó tăng sẵn sàng để bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Mặc dù dữ liệu sản xuất công nghiệp vẫn biến động, nhưng việc cải thiện liên tục tâm lý doanh nghiệp theo khảo sát cho thấy sản xuất công nghiệp sắp tăng. Nguồn: XTB Research

Lạm phát vẫn âm trong thực tế, nhưng áp lực giá tăng sẽ khiến BoJ có quan điểm diều hâu hơn, bất chấp áp lực tăng trưởng từ Thủ tướng Sanae Takaichi. Theo dữ liệu mới nhất, lạm phát tại Tokyo duy trì ở mức 2,8%, cao hơn dự kiến giảm xuống 2,7%. Báo cáo PMI gần đây cũng chỉ ra mức tăng giá đầu vào nhanh nhất trong 5 tháng, có thể sớm được chuyển sang người tiêu dùng. CPI hiện tại là 3%, cao hơn mục tiêu 2% của BoJ, với lãi suất 0,5%, vẫn duy trì mức lãi suất thực âm sâu.

Lạm phát tại Nhật Bản đang cao hơn mục tiêu, khiến lãi suất thực vẫn duy trì ở mức âm sâu. Nguồn: XTB Research

Theo dữ liệu từ Polymarket về cược cho quyết định ngày mai, dư luận cho rằng xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 99%. Nguồn: Polymarket

Thay đổi lãi suất là một chuyện; bán ETF lại là chuyện khác

Tuy nhiên, việc tăng lãi suất dường như không phải là yếu tố thú vị nhất trong quyết định này - còn nhiều diễn biến phía sau liên quan đến mối quan hệ giữa chính phủ và ngân hàng trung ương. Có vẻ như Thống đốc Ueda và Thủ tướng Takaichi đã đạt một “thỏa thuận thực dụng” trong đó các danh mục ETF khổng lồ đóng vai trò then chốt.

Một bước đi chính trị tinh tế: “Hỗ trợ tài khóa ngầm”

Tại sao Thủ tướng Takaichi, vốn ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng (“Abenomics”), lại đột ngột mềm mỏng với việc tăng lãi suất? Lý do nằm ở bảng cân đối kế toán của BoJ. Ngân hàng trung ương nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện khổng lồ từ nhiều năm mua cổ phiếu Nhật (ETF).

Kế hoạch này rất đơn giản nhưng hiệu quả:

BoJ bình thường hóa chính sách (tăng lãi suất, cần thiết với lạm phát ~3% và đồng yên yếu). Đồng thời, BoJ bắt đầu bán dần ETF (thu lợi nhuận thực tế). Lợi nhuận này được chuyển vào ngân sách nhà nước, tạo đệm tài chính cho chính phủ Takaichi.

Điều này cung cấp cho Thủ tướng nguồn tiền cho các chương trình kích thích mà không phải phát hành nợ mới (mà chi phí phục vụ đang tăng do lãi suất cao hơn). Đây là một ví dụ điển hình của cách “vừa có bánh vừa ăn bánh” trong chính sách kinh tế.

Giá trị thị trường của các tài sản ETF do Ngân hàng Nhật Bản nắm giữ đã tăng +18,5% so với cùng kỳ năm trước trong 6 tháng đầu năm nay, đạt mức kỷ lục 83,2 nghìn tỷ yên. Điều thú vị nhất là lợi nhuận lũy kế từ các ETF này đã đạt 46 nghìn tỷ yên, tức là BoJ đã thu về hơn 55% lợi nhuận trên vốn đầu tư. Nguồn: BoJ qua Bloomberg Financial Lp

Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường chứng khoán (Nikkei 225 / TOPIX)?

Tin tức rằng BoJ bắt đầu bán cổ phiếu có thể gây ra phản ứng lo ngại và áp lực cung ngắn hạn lên các chỉ số. Chỉ số Nikkei 225 đặc biệt nhạy cảm vì BoJ gián tiếp nắm giữ cổ phần lớn trong các công ty lớn nhất Nhật Bản. Rủi ro lớn nhất liên quan đến các công ty công nghệ và xuất khẩu, vốn chiếm tỷ trọng cao trong Nikkei 225 và đã được hưởng lợi nhiều nhất từ việc BoJ mua ETF trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, quá trình bán lại được dự kiến diễn ra rất chậm, do đó không nên đẩy giá giảm mạnh. BoJ đã thông báo về việc bán lại này từ tháng 9.

Biểu đồ cặp tiền USDJPY (khung thời gian D1)

Nhìn vào biểu đồ dài hạn của cặp USDJPY, mặc dù có nhiều dự đoán về việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại Nhật Bản, đồng yên vẫn đang hoạt động kém và duy trì xu hướng giảm kỹ thuật. Điều thú vị là từ mô hình nến hai tuần gần đây, có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo RSI, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng được chỉ ra bởi đường EMA 50 ngày đang sắp kết thúc. Nguồn: xStation

Mateusz Czyżkowski

XTB Research