Việc Sébastien Lecornu từ chức Thủ tướng, được Tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận vào sáng nay, không chỉ là một sự kiện chính trị bình thường. Nó báo hiệu một sự rối loạn sâu sắc trong nội bộ chính trị Pháp, một nhánh hành pháp đang chao đảo và lòng tin tập thể đang suy giảm. Chỉ trong vài ngày, chính phủ mới được bổ nhiệm đã sụp đổ dưới sức nặng của chỉ trích và mâu thuẫn.

Sự ra đi đột ngột này, vào thời điểm đất nước đang tìm kiếm một định hướng ngân sách và xã hội rõ ràng, đẩy Pháp vào một tình trạng bất ổn chính trị chưa từng có kể từ khi Emmanuel Macron bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống giờ đây đứng trước bức tường: phải khẩn trương bổ nhiệm Thủ tướng mới, giải tán một Quốc hội vốn đã phân mảnh, hoặc ít nhất về mặt biểu tượng, chịu trách nhiệm về bế tắc hiện tại.

Hệ quả là ngay lập tức. Các chuyến công tác bộ trưởng bị hủy, các quyết định bị đình hoãn, và các thị trường tài chính, lo ngại, đã phản ứng ngay lập tức: chỉ số CAC 40 giảm gần 2% vào sáng nay, các ngân hàng Pháp chịu tác động mạnh nhất. Nhánh hành pháp dường như bị tê liệt, trong khi dư luận quan sát, mệt mỏi, một vở kịch chính trị gần như trở thành thường trực trong khủng hoảng liên tục.

Căng thẳng trên nợ công Pháp: một rủi ro hệ thống

Pháp đang ở trong tình thế nhạy cảm: thâm hụt ngân sách cao, bất ổn chính trị và sự mất niềm tin ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tạo ra một “cocktail độc hại”. Tính đến tháng 9/2025, nợ công đạt 3.345 tỷ euro, tương đương 114% GDP, cao nhất trong khu vực eurozone. Thâm hụt vẫn đáng lo ngại: 5,8% GDP năm 2024 và dự kiến 5,4% cho năm 2025.

Lãi suất đã tăng từ năm 2024: lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm hiện ở mức 3,60%, một ngưỡng quan trọng không được vượt qua vì lo ngại tấn công vào nợ công Pháp. Chỉ số CAC 40 cũng chịu ảnh hưởng từ căng thẳng này, mặc dù các thành phần quốc tế của nó. Lợi suất 10 năm của Pháp vượt cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và thậm chí Hy Lạp; lợi suất 30 năm đạt 4,45%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 11/2011. Chênh lệch so với Đức đạt 0,87, mức cao nhất từ năm 2012, bị khuếch đại bởi việc Fitch hạ bậc tín nhiệm quốc gia và bất ổn chính trị kéo dài. Mỗi chính phủ cố gắng giảm thâm hụt đều bị lật đổ, làm dấy lên lo ngại rằng vào năm 2026–2027, chi phí nợ công có thể vượt ngân sách giáo dục quốc gia (66 tỷ euro so với 64 tỷ euro).

Trong bối cảnh này, sự thận trọng là cần thiết. May mắn thay, môi trường kỹ thuật thị trường vẫn tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi các chỉ số Mỹ nhờ chỉ số biến động VIX và đồng USD giảm đều. Tuy nhiên, trong trường hợp đảo chiều và thông qua hiệu ứng lan truyền, hậu quả đối với thị trường tài chính Pháp có thể rất nghiêm trọng. Đây là khoảnh khắc then chốt mà các nhà đầu tư lo sợ nhất.

Bước ngoặt chính trị?

Dù con đường chính trị được chọn là gì, kết luận vẫn rõ ràng: việc Sébastien Lecornu từ chức không phải là một sự cố ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của một hệ thống đang kiệt quệ, không thể tái tạo ngoại trừ thông qua khủng hoảng. Chính phủ sụp đổ, đa số tan rã, người dân trở nên chán nản… Pháp đang đi trên ranh giới giữa tê liệt chính trị và mất niềm tin tập thể.

Ngày nay, không chỉ vận mệnh của một Thủ tướng bị đặt cược, mà còn là uy tín của Nhà nước và niềm tin vào nền dân chủ. Treo lơ lửng trên quyết định của Tổng thống, quốc gia đứng trên bờ vực, với nợ công đe dọa biến cú sốc chính trị thành một cơn bão hệ thống. Pháp, quá lớn để thất bại, giờ phải chứng minh rằng mình vẫn có thể đứng vững.

Không có gì ngạc nhiên khi các thị trường phản ánh sự căng thẳng này: CAC 40 mở cửa giảm 2%, kẹt nhiều nhà đầu tư lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm xuống 7.360, thậm chí 7.220 điểm. Nguồn: xStation.

Antoine Andreani, Trưởng bộ phận Nghiên cứu, XTB France