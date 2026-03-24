Nổ nhà máy lọc dầu Texas ảnh hưởng đến với thị trường?

Một vụ hỏa hoạn vừa bùng phát tại nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Valero, một trong những "ông lớn" tại thị trường hydrocarbon địa phương. Đáng chú ý, chỉ vài tháng trước, công ty này đã ký kết thỏa thuận với Chevron về việc xử lý dầu thô từ Venezuela.
Theo các thông tin hiện có, nguồn phát hỏa bắt nguồn từ đơn vị xử lý hydro cho dầu diesel (diesel hydroprocessing unit). Mặc dù đám cháy đã được kiểm soát, nhưng khói đen vẫn đang bao trùm khu vực hiện trường. Cơ sở này của Valero chiếm gần 2% tổng công suất lọc dầu của Hoa Kỳ. Một điểm quan trọng cần lưu ý từ các báo cáo tồn kho dầu thô gần đây là: sự thiếu hụt nghiêm trọng nhất trong chuỗi cung ứng hiện đang nằm ở khâu lọc dầu chứ không phải ở bản thân dầu thô.
Đáng quan tâm hơn, đây là một trong những nhà máy chủ chốt sản xuất nhiên liệu phản lực (jet fuel), loại nhiên liệu đang khan hiếm nhất hiện nay do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Vịnh Ba Tư. Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tổng sản lượng của nhà máy bị sụt giảm đến mức gây tác động tiêu cực lên thị trường hay nền kinh tế.
Tuy nhiên, giới đầu tư cần hết sức cảnh giác trước những cảnh báo trước đó từ giới chức Iran gửi tới ông Donald Trump về những "bất ngờ" và kịch bản tăng giá. Dù hiện chưa có bằng chứng xác thực, nhưng những nghi vấn về việc đây không đơn thuần là một tai nạn mà có thể là phát súng đầu tiên cho chuỗi sự kiện tương tự trong những tuần tới là hoàn toàn có cơ sở.
