NOK tăng mạnh sau khi Norges Bank nâng lãi suất

Trái với kỳ vọng của phần lớn các nhà kinh tế, Norges Bank đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn lên mức 4,25%. Như vậy, Norges Bank trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên tại châu Âu thực hiện động thái này. Trước đó, ECB, BoE và Riksbank đều lựa chọn giữ nguyên lãi suất.

Sau quyết định này, đồng krone Na Uy đã mạnh lên khoảng 0,5% so với đồng euro, lấy lại một phần đáng kể mức giảm của ngày hôm qua, vốn chủ yếu đến từ sự sụt giảm của giá hàng hóa năng lượng.

Hình: EUR/NOK (2025-2026)



Nguồn: xStation, 07/05/2026

Động thái tăng lãi suất chủ yếu nhằm neo giữ kỳ vọng lạm phát, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát lõi vẫn khá dai dẳng, ở mức 3% trong tháng 3, cùng với tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao, vượt 4% so với cùng kỳ năm trước ở nhiều lĩnh vực. Các tuyên bố của giới chức không đưa ra tín hiệu rõ ràng về các bước đi tiếp theo.

Cuộc họp lần này không đi kèm với dự báo lãi suất mới. Dự báo tháng 3 từng cho thấy khả năng có thêm một lần tăng lãi suất trước cuối năm - tuy nhiên trong điều kiện hiện tại, ngân hàng có vẻ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong các tháng tới. Việc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 (18/06) gần như đã được thị trường định giá hoàn toàn. Một lần tăng nữa vào tháng 9 được xem là kịch bản cơ sở.