NÓNG: Chỉ số PPI Đức giảm tốc, áp lực giá trong ngành công nghiệp hạ nhiệt

Chỉ số giá sản xuất (PPI) – Đức

PPI theo tháng: thực tế -0,3% (dự báo -0,2%, trước đó 0,3%)

PPI theo năm: thực tế 1,8% (dự báo: không có, trước đó 2,2%)

Vì sao số liệu này quan trọng?

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Đức đo lường biến động giá hàng hóa ở cấp độ nhà sản xuất, tức trước khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Đây là chỉ báo sớm quan trọng cho lạm phát tiêu dùng (CPI), bởi biến động chi phí sản xuất cuối cùng thường sẽ được chuyển vào giá bán cuối cùng. Với vai trò là nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, số liệu PPI của Đức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá triển vọng lạm phát chung của toàn khu vực.

Nếu PPI tăng mạnh hơn dự báo, điều đó cho thấy áp lực chi phí trong nền kinh tế Đức vẫn dai dẳng, qua đó có thể hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ngược lại, số liệu yếu hơn kỳ vọng như lần công bố này, với giá sản xuất giảm theo tháng và tốc độ tăng theo năm chậm lại, cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt, tạo thêm dư địa linh hoạt cho ECB trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Số liệu PPI càng trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh hiện tại, khi ngành công nghiệp Đức vẫn đang đối mặt với nhu cầu yếu và chi phí vận hành ở mức cao. Đà giảm phát tiếp diễn có thể giúp ECB nghiêng nhiều hơn về hướng ôn hòa, đặc biệt nếu các số liệu công bố tới đây tiếp tục xác nhận xu hướng tăng giá chậm lại trên toàn khu vực đồng euro.

Số liệu này cũng có tác động không nhỏ đến thị trường tài chính. Nếu PPI tăng mạnh hơn dự báo, lợi suất trái phiếu châu Âu có thể tăng theo, đồng thời hỗ trợ đồng euro nhờ kỳ vọng ECB sẽ duy trì lập trường chính sách chặt chẽ hơn. Ngược lại, số liệu yếu, phản ánh áp lực giá còn hạn chế, có thể gây hiệu ứng trái chiều, củng cố kỳ vọng về một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và qua đó tạo thêm áp lực lên đồng euro.

Số liệu công bố phản ánh điều gì?

Số liệu PPI của Đức cho thấy áp lực giá ở cấp độ nhà sản xuất tiếp tục hạ nhiệt, với kết quả lần này thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Giá sản xuất giảm 0,3% so với tháng trước, mạnh hơn mức dự báo giảm 0,2%, trong khi tốc độ tăng theo năm chậm lại còn 1,8%, so với mức 2,2% của kỳ trước.

Số liệu này cho thấy các doanh nghiệp Đức vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển chi phí tăng thêm sang khách hàng, phản ánh nhu cầu yếu và những thách thức dai dẳng trong ngành công nghiệp. Kết quả công bố củng cố thêm nhận định rằng áp lực lạm phát trên toàn khu vực đồng euro đang dần hạ nhiệt, đồng thời có thể làm gia tăng kỳ vọng rằng ECB sẽ thận trọng hơn trong các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới.

Xét từ góc độ thị trường ngoại hối, số liệu lần này mang tính tiêu cực vừa phải đối với đồng euro, khi nó xác nhận sự vắng bóng của các động lực lạm phát mạnh, đồng thời cho thấy nền kinh tế Đức vẫn đang trong trạng thái yếu kéo dài.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5