Novartis gây thất vọng về lợi nhuận, khiến giá cổ phiếu về vùng hỗ trợ quan trọng 💥

Novartis gây thất vọng về lợi nhuận, cổ phiếu giảm về vùng hỗ trợ quan trọng 💥

Novartis (NOVN.CH) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026, gây thất vọng cho nhà đầu tư và giới phân tích.

Doanh thu thuần đạt 13,11 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức dự báo đồng thuận của thị trường là 13,40 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm 12% xuống còn 4,9 tỷ USD, trong khi thị trường kỳ vọng khoảng 5,1 tỷ USD.

Nguyên nhân chính của kết quả kém tích cực đến từ việc mất độc quyền bằng sáng chế của ba loại thuốc chủ lực: Thuốc tim mạch Entresto: doanh thu giảm 42% xuống 1,31 tỷ USD, Thuốc điều trị rối loạn máu Promacta: giảm 66%, Thuốc điều trị ung thư máu Tasigna: giảm 59%

Tổng mức suy giảm doanh thu do cạnh tranh từ thuốc generic được ước tính khoảng 4 tỷ USD trong cả năm 2026.

Mặc dù khởi đầu năm khó khăn, ban lãnh đạo công ty vẫn giữ nguyên dự báo cả năm, với kỳ vọng doanh thu tăng trưởng thấp một chữ số và lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm nhẹ một chữ số. CFO Mukul Mehta nhấn mạnh rằng kết quả quý 1 phù hợp với kỳ vọng nội bộ của công ty, và tăng trưởng dự kiến sẽ quay trở lại vào nửa cuối năm. Công ty kỳ vọng doanh số sẽ tăng tốc từ các thuốc trọng điểm mới như Kisqali, Pluvicto, Kesimpta, Scemblix và Leqvio, qua đó phần nào bù đắp sự suy giảm do thuốc generic. Ngoài ra, Novartis cũng cho thấy khả năng nâng dự báo tăng trưởng trung và dài hạn khi dữ liệu từ một số thử nghiệm lâm sàng quan trọng được công bố trong nửa cuối năm 2026. Trước đó, công ty đã cập nhật mục tiêu 2025–2030, dự báo tăng trưởng doanh thu hằng năm 5% đến 6% theo tỷ giá không đổi.

Một rủi ro đáng kể khác vẫn là chính sách giá thuốc của chính quyền Trump, cụ thể là cơ chế “Most Favored Nation”, liên kết giá thuốc tại Mỹ với các quốc gia giàu khác. CEO Vas Narasimhan cảnh báo rằng ngành dược sẽ cảm nhận đầy đủ tác động của chính sách này trong vòng 18 tháng tới, và hiện tại ảnh hưởng chủ yếu mới chỉ giới hạn ở mảng Medicaid, chiếm khoảng 5–10% doanh thu. Cổ phiếu Novartis phản ứng với kết quả quý 1 bằng mức giảm gần 4% và hiện giao dịch gần như đi ngang so với đầu năm, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong giai đoạn chuyển đổi danh mục sản phẩm.

Biểu đồ D1 của cổ phiếu Novartis cho thấy xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng đã chậm lại rõ rệt, sau khi giá tăng từ khoảng 88 CHF lên đỉnh trên 132 CHF vào đầu năm 2026. Phiên hôm nay chứng kiến cú phá vỡ mạnh xuống dưới vùng tích lũy trước đó, kéo giá xuống 111,18 CHF, tương ứng với việc xuyên thủng nhiều vùng hỗ trợ trong mô hình kênh VWAP. Tín hiệu kỹ thuật quan trọng nhất đến từ chỉ báo RSI(14), khi giảm xuống 28,63 và rơi sâu vào vùng quá bán dưới 30 - mức mà trong lịch sử đã hai lần trước đó dẫn đến nhịp hồi phục tiềm năng (được đánh dấu bằng các vùng màu tím vào tháng 2 và tháng 4/2025). Mức hỗ trợ quan trọng nhất hiện nằm tại vùng cầu quanh 97 CHF, được xác định bởi Volume Profile và đường xu hướng chính, nơi từng ghi nhận hoạt động giao dịch lớn trước cú phá vỡ giữa năm 2025. Hỗ trợ gần nhất là quanh 108 CHF, trong khi bất kỳ nhịp hồi nào cũng sẽ đối mặt với kháng cự tại 116 CHF, nơi các dải kênh trên và vùng tích lũy gần nhất hội tụ. Nguồn: xStation