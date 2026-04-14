Novo Nordisk công bố hợp tác chiến lược với OpenAI 🧬🤖

Cổ phiếu của Novo Nordisk (NVO.US) niêm yết tại Mỹ tăng gần 3% sau khi công bố hợp tác chiến lược với OpenAI. Gã khổng lồ dược phẩm Đan Mạch cho biết sự hợp tác với công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI nhằm mục tiêu tăng tốc quá trình khám phá thuốc mới và rút ngắn thời gian từ phòng thí nghiệm đến bệnh nhân. CEO Mike Doustdar nhấn mạnh rằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ cho phép phân tích dữ liệu ở quy mô mà các phương pháp truyền thống trước đây không thể đạt được.

Công ty kỳ vọng AI sẽ giúp xác định các phân tử tiềm năng và các mẫu trong những tập dữ liệu phức tạp mà các nhóm nghiên cứu con người khó có thể phát hiện. CEO Sam Altman cho biết AI có thể giúp con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn, và khoa học sự sống là một trong những lĩnh vực chuyển đổi quan trọng nhất.

Thỏa thuận này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn—ngày càng nhiều công ty dược phẩm chuyển sang ứng dụng AI để tối ưu hóa các quy trình thử nghiệm lâm sàng vốn tốn kém và mất thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ngành này vẫn còn xa mới khai thác hết tiềm năng của AI, và nhiều giai đoạn trong phát triển thuốc vẫn mang tính truyền thống. Novo Nordisk cũng đang xây dựng năng lực AI dựa trên hợp tác trước đó với NVIDIA và siêu máy tính Gefion, được sử dụng để tăng tốc nghiên cứu giai đoạn đầu.

Công ty đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ đối thủ Mỹ Eli Lilly trong phân khúc thuốc điều trị béo phì, nơi họ đã đánh mất vị thế dẫn đầu thị trường. Để đáp trả, Novo đã ra mắt phiên bản viên uống của Wegovy vào tháng 1 năm nay và đang phát triển các thế hệ thuốc tiếp theo.

Do đó, việc đầu tư vào AI không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là phản ứng chiến lược nhằm đẩy nhanh pipeline sản phẩm. Thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin này, thể hiện qua biến động đáng kể của giá cổ phiếu NVO.

Tuy nhiên, điều này không thay đổi thực tế rằng cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh và kéo dài. Câu hỏi hiện tại là liệu thông tin này có thể cải thiện tâm lý nhà đầu tư một cách bền vững hay chỉ là một sự chững lại tạm thời trong đà giảm hiện tại.

Nguồn: xStation