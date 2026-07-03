Nước Mỹ nghỉ lễ, hợp đồng tương lai tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không mở cửa hôm nay do kỳ nghỉ Quốc khánh Hoa Kỳ. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm đáng kể, việc giao dịch và định giá vẫn tiếp tục thông qua thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai US100 hiện tăng khoảng 1,2%, có thể được xem là nhịp hồi phục sau đợt giảm trong hai ngày gần đây. Hợp đồng tương lai US500 và US2000 cũng tăng nhẹ khoảng 0,3–0,4%, trong khi US30 ghi nhận mức giảm nhẹ. Tin tức: Cạnh tranh trong ngành AI ngày càng gay gắt. Theo Financial Times, Anthropic đang triển khai một chiến dịch nội bộ quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng đánh cắp dữ liệu và "scalping" thuật toán để hỗ trợ sự phát triển của các đối thủ AI tại Trung Quốc như Claude/ChatGPT. Đồng thời, Alibaba, một trong những công ty dẫn đầu ngành AI của Trung Quốc, đã chính thức cấm sử dụng mô hình Claude trong toàn bộ tổ chức với lý do "vấn đề bảo mật".

Iran đã tổ chức tang lễ cho Lãnh tụ Tối cao tiền nhiệm, và theo truyền thông, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Iran đã xuất hiện trở lại sau nhiều tháng vắng bóng trước công chúng. Thị trường coi đây là tín hiệu xác nhận rằng xung đột giữa Mỹ và Iran đã kết thúc. Giá dầu tiếp tục chịu áp lực giảm.

Meta đang làm xấu thêm tâm lý đối với nhóm cổ phiếu công nghệ. Hôm qua, một hyperscaler thông báo sẽ bán lượng năng lực tính toán "dư thừa", làm dấy lên nghi ngờ về quan điểm cho rằng thị trường sẽ luôn thiếu hụt năng lực điện toán phục vụ AI. Hôm nay, Reuters đưa tin CEO của Meta cho rằng quá trình phát triển AI tác nhân (agentic AI) – yếu tố được xem là nền tảng của câu chuyện tăng trưởng trong ngành AI – đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, Alexander Wang, Giám đốc bộ phận Superintelligence của Meta, cho biết các mô hình AI nội bộ của công ty hiện đã bắt kịp các sản phẩm của OpenAI và Anthropic.

Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với CNBC. Trong số những phát biểu đáng chú ý đối với thị trường, ông đặt mục tiêu 40–60% sản lượng chip toàn cầu phải được sản xuất tại Mỹ và cho rằng GDP của Mỹ nên tăng trưởng khoảng 12–13%. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm loại Lisa Cook khỏi vị trí tại Fed sau một phán quyết của tòa án.

Tesla và Apple đang hỗ trợ định giá của các doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong chuỗi cung ứng của hai tập đoàn này. Các công ty Trung Quốc ghi nhận nhu cầu và sản lượng gia tăng ở một số doanh nghiệp được lựa chọn. US100 (D1) Biểu đồ cho thấy sự hình thành của mô hình tam giác tăng dần (ascending triangle). Việc giá ba lần kiểm định vùng đỉnh quanh 30.500 điểm cho thấy sức mạnh của vùng kháng cự này, trong khi biên độ điều chỉnh giảm ngày càng thu hẹp phản ánh áp lực bán đang suy yếu. Nguồn: xStation.

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