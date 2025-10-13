Quyết định giữ Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, dẫn đầu một chính phủ mở rộng bao gồm sáu cựu thành viên của Les Républicains (cánh hữu) và tám quan chức cao cấp, không làm giảm đi cảm giác bất ổn sâu sắc đang bao trùm đời sống chính trị Pháp. Vừa mới thành lập, chính phủ Lecornu thứ hai này đã phải đối mặt với mối đe dọa kép về các động thái phê chuẩn: La France Insoumise (cánh tả cực đoan) và Rassemblement National (cánh hữu cực đoan) đều đã nộp kiến nghị, trong khi Đảng Xã hội (cánh tả) đang xem xét đưa ra một kiến nghị thứ ba sau khi dự thảo ngân sách Nhà nước và An sinh Xã hội được trình vào thứ Ba.

Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng khai mạc, dự kiến vào 10 giờ sáng ngày mai, sẽ đánh dấu “baptism of fire” thực sự cho một cơ quan điều hành đang chịu áp lực nặng nề. Dự thảo Ngân sách Tài chính và Dự thảo Ngân sách An sinh Xã hội sẽ được trình bày tại đây trước khi được nộp lên Quốc hội. Do giới hạn về thời gian, văn bản sẽ giống hệt phiên bản đã gửi ngày 2 tháng 10 tới Hội đồng Tài chính Công cao cấp. Đây là một ngân sách mang tính duy trì, với ít không gian để điều chỉnh, phản ánh cả hạn chế chính trị lẫn áp lực thị trường.

Chính phủ chính thức vẫn duy trì mục tiêu giảm thâm hụt công dưới 5% GDP vào năm 2026, đồng thời xác nhận mục tiêu châu Âu là 3% vào năm 2029. Nhưng con đường đạt được mục tiêu này đã trở nên dốc hơn: tăng trưởng được điều chỉnh xuống còn 1%, và mỗi phần mười điểm phần trăm thâm hụt bổ sung đều làm tăng nợ vốn đã vượt 114% GDP. Trong bối cảnh hiện tại, với lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp (OATs) duy trì ở 3,470% và chênh lệch với Bund Đức là 0,844%, ngay cả một sai lầm nhỏ về ngân sách cũng có thể thổi bùng căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Ngân sách của Lecornu được định hình bởi kỷ luật thắt chặt. Sáu tỷ euro dự kiến sẽ tiết kiệm từ việc cắt giảm chi phí hoạt động của nhà nước và các khoản chuyển giao xã hội. Thủ tướng đã loại bỏ một số biện pháp gây tranh cãi, như việc bãi bỏ hai ngày lễ công do François Bayrou đề xuất, nhưng vẫn kiên quyết cắt giảm mức sống tiêu chuẩn của nhà nước.

Về mặt tài khóa, Sébastien Lecornu đã loại bỏ “thuế Zucman” mà phe tả yêu cầu, thay vào đó chọn áp dụng “thuế tài sản tài chính” đối với các công ty gia đình, dự kiến thu về từ 1 đến 1,5 tỷ euro. Ông cũng dự định duy trì đóng góp khác biệt đối với thu nhập cao và giảm thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp, với chi phí ước tính 1,1 tỷ euro. Các điều chỉnh bổ sung bao gồm giảm thuế thu nhập khiêm tốn cho các cặp vợ chồng có thu nhập thấp và điều chỉnh khấu trừ cố định cho các đối tượng hưu trí giàu có hơn.

Về chính sách xã hội, Thủ tướng đã mở cửa cho khả năng tạm ngừng một phần cải cách lương hưu: một yêu cầu quan trọng của Đảng Xã hội. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định với việc cắt giảm chi tiêu y tế, đặc biệt bằng cách tăng gấp đôi chi phí đồng chi trả y tế và thắt chặt giới hạn nghỉ ốm. “Năm trắng” đề xuất, đóng băng lương và phúc lợi xã hội của công chức, sẽ được gia hạn, trong khi một sự tăng lương hưu có mục tiêu cho phụ nữ đang được cân nhắc.

Tổ hợp các biện pháp này phản ánh tư thế phòng thủ của một chính phủ đang trong chế độ sinh tồn. Bằng cách kết hợp kỷ luật tài khóa, nhượng bộ thuế chọn lọc và chính sách xã hội thận trọng, chính quyền hy vọng kiềm chế sự mất niềm tin của thị trường mà không kích động công chúng. Nhưng đây không còn là một chương trình kinh tế, mà là chiến lược sinh tồn cuối cùng.

Khủng hoảng của Pháp không còn chỉ mang tính tài khóa; nó đã trở thành hệ thống. Đảng đa số tổng thống, được mở rộng một cách nhân tạo với các đồng minh mong manh, vật lộn để che giấu sự xói mòn của trung tâm chính trị. Các kiến nghị phê chuẩn sắp tới có thể mở đường cho việc giải tán Quốc hội trong vài tuần tới: một bước đi rủi ro nhưng ngày càng trở nên không thể tránh khỏi để khôi phục tính hợp pháp đang suy yếu.

Bị kẹp giữa bất ổn chính trị, tính dễ tổn thương tài chính và mệt mỏi dân chủ, nước Pháp tiến bước trên bờ vực. “Quá lớn để thất bại,” giờ đây phải chứng minh rằng vẫn có khả năng quản lý, cải cách và thuyết phục. Nếu không, nước này sẽ trở thành một nền dân chủ bị treo giữa sự nôn nóng của thị trường và sự mệt mỏi của công dân.

Miễn là chính trị chỉ gói gọn trong việc quản lý khủng hoảng thay vì vượt qua chúng, Cộng hòa sẽ vẫn đứng trên bờ vực tan rã.

Matéis Mouflet, Market Analyst, XTB