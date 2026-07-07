Nvidia: Dự án Kyber có đang gặp rủi ro?

Trong vài quý gần đây, Nvidia gần như đã trở thành biểu tượng của hạ tầng AI trong mắt thị trường. Hiện tại, công ty vẫn dẫn đầu về đổi mới và hiệu suất của các giải pháp điện toán AI. Tuy nhiên, ngay cả Nvidia cũng bắt đầu đối mặt với những giới hạn về công nghệ, ít nhất theo các nhà phân tích của SemiAnalysis.

Trong ngành AI hiện nay, chỉ sở hữu những GPU tốt nhất là chưa đủ. Thị trường ngày càng chú trọng đến các hệ thống điện toán tích hợp hoàn chỉnh, tức là những rack máy chủ được thiết kế đồng bộ từ đầu, với từng linh kiện được chế tạo riêng và tối ưu hóa để hoạt động hoàn hảo cùng toàn bộ hệ thống nhằm đạt hiệu suất tối đa.

Một trong những hệ thống được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Nvidia là “Kyber NVL144”.

Theo các nhà phân tích của SemiAnalysis, hệ thống Kyber NVL144 có thể bị trì hoãn tới khoảng 12 tháng, từ kế hoạch ra mắt vào năm 2027 sang năm 2028. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ khó khăn trong việc sản xuất một linh kiện quan trọng (PCB midplane – bảng mạch trung gian nhiều lớp kết nối các mô-đun bên trong toàn bộ rack).

Thị trường không phản ứng quá tiêu cực trước thông tin này và một số nhà phân tích thậm chí còn xem đây chỉ là "nhiễu thông tin". Tuy nhiên, bản chất của vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì các nhà đầu tư không có chuyên môn kỹ thuật có thể hình dung. Thông tin này đủ quan trọng để đại diện Nvidia phải lên tiếng với Bloomberg, bác bỏ các tin đồn và khẳng định rằng quá trình phát triển hệ thống vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch.

Chính vì vậy, báo cáo của SemiAnalysis về khả năng trì hoãn kiến trúc Kyber NVL144 lại đáng được quan tâm. Đây không đơn thuần là việc lùi một cột mốc trong lộ trình phát triển, mà là dấu hiệu cho thấy quá trình mở rộng quy mô AI đang ngày càng phụ thuộc vào những giới hạn kỹ thuật rất thực tế trong lĩnh vực chế tạo phần cứng.

Kyber NVL144 được kỳ vọng sẽ là một trong những thành phần tham vọng nhất của thế hệ hạ tầng AI tiếp theo. Hệ thống này, dựa trên kiến trúc Rubin Ultra, dự kiến tích hợp tới 144 GPU trong một rack duy nhất, đồng thời sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng tích hợp. Dự án được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng và giúp Nvidia tiếp tục mở rộng lĩnh vực scale-up, tức là gia tăng số lượng GPU được kết nối thông qua giao thức NVLink độc quyền có tốc độ cực cao.

Trong các hệ thống AI quy mô lớn, việc sở hữu nhiều chip hơn là chưa đủ. Điều quan trọng là các chip đó phải có khả năng giao tiếp với nhau ở tốc độ cực cao. Vì vậy, nếu Nvidia thực sự gặp vấn đề với Kyber thì đây không chỉ là sự cố của một bảng mạch riêng lẻ, mà còn là vấn đề ảnh hưởng đến bước tiến tiếp theo về quy mô của toàn bộ kiến trúc AI, cũng như những kỳ vọng mà thị trường đang đặt vào các đột phá công nghệ của công ty.

Những thông tin này cũng phù hợp với bức tranh rộng hơn về mức độ phức tạp ngày càng tăng trong lộ trình phát triển của Nvidia. Đối với các đối thủ cạnh tranh, đây có thể là một cơ hội quan trọng. SemiAnalysis cho rằng việc Kyber bị trì hoãn có thể cải thiện vị thế của các giải pháp từ AMD cũng như các bộ xử lý AI do chính các hyperscaler phát triển, chẳng hạn như TPU của Google.

Phân tích biểu đồ giá Nvidia và Google (NVDA.US/GOOGL.US) (D1)

Cổ phiếu của cả hai công ty đang vận động khá tương đồng, chịu tác động bởi các xung lực giá giống nhau và xu hướng chung của thị trường. Tuy nhiên, hiện tại thị trường ngày càng khó tìm thấy những động lực tăng trưởng mới cho Nvidia, trong khi Google đang dần vượt lên về tốc độ và quy mô tăng giá nhờ hàng loạt sáng kiến hướng tới tích hợp theo chiều dọc (vertical integration) và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài. Nguồn: xStation5.

Điều này chưa đồng nghĩa với việc Nvidia sẽ đánh mất vị thế thống trị trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, nếu những báo cáo của SemiAnalysis được xác nhận, đây có thể là một đòn giáng mạnh vào các kế hoạch phát triển dài hạn của công ty.