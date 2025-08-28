Nvidia giảm hơn 2% sau báo cáo thu nhập📉

Doanh số trung tâm dữ liệu thấp hơn một chút so với kỳ vọng

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) giảm gần 2,4% ngoài phiên sau khi công ty công bố kết quả quý, với mảng trung tâm dữ liệu (AI) thấp hơn một chút so với kỳ vọng thị trường.

Công ty công bố doanh thu là 46,7 tỷ USD so với dự báo 46,3 tỷ USD (tăng 6% QoQ và 56% YoY). Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu 41,1 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 41,29 tỷ USD (tăng 5% QoQ và 56% YoY).

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 1,05 USD, vượt ước tính đồng thuận 1,01 USD. Lợi nhuận ròng 26,42 tỷ USD.

Triển vọng Q3: Nvidia dự báo doanh thu khoảng 54 tỷ USD, với biên độ sai số khoảng ±2%.

Trong quý 2, công ty đã loại trừ doanh số chip H20 bán cho khách hàng Trung Quốc khỏi báo cáo. Doanh thu từ dòng Blackwell cho trung tâm dữ liệu tăng 17% so với quý trước, cho thấy nhu cầu AI vẫn tiếp tục gia tăng.

Hội đồng quản trị cũng thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá thêm 60 tỷ USD và công bố cổ tức tiền mặt 0,01 USD/cổ phiếu, trả vào ngày 2/10.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm nhẹ sau báo cáo của Nvidia, khi nhà đầu tư phản ứng với doanh số mảng trung tâm dữ liệu thấp hơn một chút so với kỳ vọng.

Nguồn: xStation5

Báo cáo thu nhập quý 2 năm tài chính 2026 của Nvidia

Nguồn: Nvidia

Dự báo của Nvidia

Doanh thu dự kiến đạt 54 tỷ USD, nhưng không tính đến bất kỳ lô hàng chip H20 nào sang Trung Quốc.

Biên lợi nhuận gộp theo GAAP và non-GAAP lần lượt dự kiến ở mức 73,3% và 73,5%, với biên độ ±50 điểm cơ bản (kết thúc năm tài chính 2026, biên lợi nhuận gộp non-GAAP được kỳ vọng duy trì ở khoảng giữa 70%).

Chi phí hoạt động dự kiến khoảng 5,9 tỷ USD (GAAP) và 4,2 tỷ USD (non-GAAP). Tăng trưởng chi phí hoạt động cả năm tài chính 2026 được dự báo ở mức cao, khoảng 30%.

Thu nhập và chi phí khác dự kiến mang lại khoảng 500 triệu USD thu nhập, không bao gồm lãi/lỗ từ chứng khoán chưa niêm yết và chứng khoán vốn đã niêm yết.

Phân tích các mảng kinh doanh của Nvidia

Trung tâm dữ liệu (Data Center)

Doanh thu: 41,1 tỷ USD, tăng 5% so với quý trước và 56% so với cùng kỳ năm ngoái (động lực tăng trưởng cốt lõi).

Mở rộng nền tảng Blackwell với nhiều tập đoàn toàn cầu như Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly.

Gia tăng hiện diện tại châu Âu, hợp tác với Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh để xây dựng hạ tầng AI công nghiệp và sáng kiến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có chủ quyền.

Đẩy mạnh mở rộng DGX Cloud tại châu Âu và hợp tác về siêu máy tính AI ở Mỹ, Đức, Anh và Nhật.

Đạt kỷ lục hiệu suất trong các bài kiểm tra MLPerf; giới thiệu định dạng NVFP4 cho thế hệ LLM tiếp theo.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế và khoa học: làm việc cùng Novo Nordisk, Ansys, DCAI trong phát hiện thuốc và thuật toán lượng tử.

Gaming & AI PC

Doanh thu: 4,3 tỷ USD, tăng 14% so với quý trước, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ra mắt GeForce RTX 5060 (dựa trên Blackwell) – GPU dòng x60 có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử.

Mở rộng DLSS 4 lên hơn 175 tựa game, bao gồm nhiều game bom tấn sắp ra mắt.

Thúc đẩy mảng cloud gaming: nâng cấp GeForce NOW với Blackwell, bổ sung tính năng Install-to-Play, nhân đôi thư viện game lên hơn 4.500 trò chơi.

Hợp tác với OpenAI về các mô hình mã nguồn mở tối ưu cho GPU RTX, giúp tăng tốc khả năng suy luận cục bộ cho nhà phát triển.

Hình ảnh chuyên nghiệp

Doanh thu: 601 triệu USD, tăng 18% so với quý trước, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ra mắt GPU mới: RTX PRO 4000 SFF Edition và RTX PRO 2000 Blackwell.

Mở rộng hợp tác với Siemens để thúc đẩy số hóa nhà máy thông minh.

Triển khai thư viện & SDK Omniverse mới phục vụ phát triển AI vật lý.

Ô tô & Robotics

Doanh thu: 586 triệu USD, tăng 3% so với quý trước, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất quy mô lớn nền tảng NVIDIA DRIVE AV cho giao thông thông minh.

Xuất xưởng chip NVIDIA DRIVE AGX Thor; phát hành bộ kit và module cho robotics (Jetson AGX Thor).

Công bố nền tảng an toàn Halos cho robot và mô hình nền tảng Cosmos nhằm tăng tốc các giải pháp robotics.

Đạt chiến thắng liên tiếp lần thứ hai tại Autonomous Grand Challenge trong hạng mục Driving End-to-End at Scale.

Nhận định chung: Trung tâm dữ liệu (Data Center) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, trong khi mảng Gaming bứt phá mạnh nhờ RTX 5060 và làn sóng AI PC. Mảng Professional Visualization và Automotive/Robotics đều tăng trưởng hai chữ số, cho thấy Nvidia đang mở rộng sang công nghiệp, mô phỏng và hệ thống tự hành.

NVDA.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5