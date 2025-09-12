Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services (AWS). Theo The Information, công ty không còn tập trung nhiều vào việc tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp cho dự án này. Điều đó giúp giảm bớt nguy cơ cạnh tranh cho AWS, công ty hiện vẫn dẫn đầu trong thị trường dịch vụ điện toán đám mây. Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc vị thế của Amazon (AMZN.US) trong mảng dịch vụ đám mây ngày càng được củng cố. Kết quả là cổ phiếu Amazon có thể hưởng lợi, khi thị trường coi việc Nvidia giảm nỗ lực như một lợi thế cho “người chơi chính” trong lĩnh vực này.
Trước giờ mở cửa thị trường, cổ phiếu Amazon tăng 0,5%, trong khi Nvidia tăng nhẹ 0,1%.
