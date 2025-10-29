Nvidia sắp đạt mức vốn hóa 5 nghìn tỷ USD khi nhu cầu AI bùng nổ và các tín hiệu lạc quan về địa chính trị

Nhu cầu tăng vọt đối với bộ xử lý Blackwell, cùng với các dự án nghiên cứu và siêu máy tính mới, đang củng cố vị thế của Nvidia như một nhà lãnh đạo đổi mới toàn cầu.

Phát biểu của Tổng thống Donald Trump về các cuộc đàm phán với Chủ tịch Tập Cận Bình liên quan đến xuất khẩu chip AI đã làm dấy lên hy vọng về việc nới lỏng các hạn chế thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nvidia đã ghi nhận một đợt tăng giá trị vốn hóa thị trường ấn tượng, tiến gần mốc 5 nghìn tỷ USD, củng cố vị thế là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Trong những ngày gần đây, cổ phiếu của công ty tăng khoảng 5%, qua đó đẩy mạnh vốn hóa và tái khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Sự chú ý của giới đầu tư tập trung vào nền tảng công nghệ vững chắc của Nvidia cũng như những tín hiệu chính trị mới có thể ảnh hưởng đến tương lai của thị trường chip AI.

Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng này là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho biết sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến việc xuất khẩu các bộ xử lý AI Blackwell của Nvidia. Phát biểu này đã khơi dậy kỳ vọng về khả năng nới lỏng các hạn chế xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, mở ra một thị trường rộng lớn và mang tính chiến lược cho công ty. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước đột phá quan trọng trong quan hệ công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và có thể tác động mạnh đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Giá trị của Nvidia tăng mạnh còn nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các công nghệ tiên tiến của hãng. Công ty cho biết đã nhận được số lượng đơn đặt hàng khổng lồ cho các bộ xử lý AI, với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ USD. Song song đó, Nvidia cũng mở rộng các hoạt động nghiên cứu và hợp tác, bao gồm dự án xây dựng siêu máy tính cùng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, sử dụng chip Blackwell thế hệ mới. Những dự án này cho thấy Nvidia không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn đang chủ động định hình hướng đi của công nghệ toàn cầu.

Sự kết hợp giữa yếu tố địa chính trị thuận lợi, nền tảng kinh doanh vững chắc và các dự án đổi mới sáng tạo đã đặt Nvidia vào vị thế đặc biệt mạnh mẽ. Nếu các hạn chế xuất khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc được nới lỏng, công ty có thể củng cố hơn nữa vị thế thống trị trong lĩnh vực bán dẫn và AI. Tất cả các dấu hiệu hiện nay cho thấy Nvidia sẽ tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh và là một trong những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế số toàn cầu trong những năm tới.