Nvidia tìm được “cửa sau” vào Trung Quốc. Vera có thể mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới

Quyết định của Nvidia về việc bắt đầu bán bộ xử lý Vera tại Trung Quốc có thể trở thành một trong những diễn biến quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực AI trong năm 2026. Thoạt nhìn, điều này có vẻ chỉ đơn giản là việc ra mắt một bộ xử lý máy chủ mới. Tuy nhiên, trên thực tế, ý nghĩa của nó lớn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ được siết chặt, Nvidia đang cố gắng giành lại vị thế tại Trung Quốc không phải bằng cách tung ra thêm một phiên bản AI accelerator bị cắt giảm hiệu năng, mà bằng cách thâm nhập vào một phân khúc thị trường hoàn toàn mới.

Trong vài quý gần đây, Trung Quốc đã trở thành nguồn bất ổn ngày càng lớn đối với Nvidia. Các hạn chế xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến đã dần thu hẹp khả năng tiếp cận của công ty với một trong những thị trường công nghệ quan trọng nhất thế giới. Kết quả là, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu Nvidia có thể duy trì quỹ đạo tăng trưởng vượt bậc của mình hay không nếu không còn được tiếp cận đầy đủ với khách hàng Trung Quốc. Vera có thể là câu trả lời đáng kể đầu tiên của công ty đối với thách thức đó.

Bộ xử lý mới được thiết kế cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo, đặc biệt là các AI agent – những hệ thống tự động có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với mức độ giám sát tối thiểu từ con người. Theo các báo cáo truyền thông gần đây, Nvidia đã bắt đầu đàm phán với khách hàng Trung Quốc và thông báo rằng các đơn đặt hàng hiện đã có thể được thực hiện, với những lô hàng đầu tiên có khả năng được giao sớm nhất vào tháng 8. Tuy nhiên, đối với thị trường, câu hỏi quan trọng không phải là khi nào những lô hàng đầu tiên được giao, mà là ai sẽ là những khách hàng đầu tiên mua các hệ thống sử dụng Vera.

Nếu những bộ xử lý này được các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất Trung Quốc, các công ty phát triển AI và các trung tâm dữ liệu xây dựng hạ tầng cho làn sóng dịch vụ AI tiếp theo sử dụng, điều đó sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Nvidia vẫn là tiêu chuẩn của ngành ngay cả tại những thị trường mà công ty không còn được phép bán các GPU tiên tiến nhất của mình. Từ góc độ đầu tư, việc duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn thường có giá trị hơn nhiều so với việc gia tăng doanh số trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, thông tin này chủ yếu có ý nghĩa đối với tâm lý thị trường xung quanh cổ phiếu Nvidia. Các nhà đầu tư đang được nhắc nhở rằng công ty vẫn tích cực tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng mới và không chấp nhận một cách thụ động việc đánh mất phần lớn thị trường Trung Quốc. Kỳ vọng đối với làn sóng đơn hàng đầu tiên hiện vẫn tương đối khiêm tốn, nhưng ngay cả những triển khai hạn chế cũng có thể mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Chúng cho thấy Nvidia đã tìm ra một sản phẩm có khả năng duy trì sự hiện diện của mình tại Trung Quốc bất chấp các hạn chế xuất khẩu hiện hành.

Về dài hạn, những tác động còn hấp dẫn hơn nữa. Vera không đơn thuần chỉ là một sản phẩm mới trong danh mục của Nvidia. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm biến Nvidia từ một nhà sản xuất GPU thống trị thị trường trở thành một nhà cung cấp hạ tầng AI toàn diện. Chỉ vài năm trước, thành công của Nvidia chủ yếu phụ thuộc vào doanh số bán bộ xử lý đồ họa và các bộ tăng tốc AI. Ngày nay, công ty đang xây dựng một hệ sinh thái bao gồm: CPU, GPU, Công nghệ mạng, Bộ nhớ HBM, Nền tảng phần mềm CUDA và các hệ thống máy chủ tích hợp hoàn chỉnh sẵn sàng để triển khai cho khách hàng doanh nghiệp. Nói cách khác, Nvidia không còn chỉ bán chip nữa – công ty đang bán toàn bộ nền tảng vận hành cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Đây có thể sẽ là khía cạnh quan trọng nhất của câu chuyện này đối với các nhà đầu tư. Càng nhiều thành phần trong hạ tầng của khách hàng phụ thuộc vào công nghệ của Nvidia, thì đối thủ cạnh tranh càng khó có thể thay thế công ty. Trên thực tế, điều này tạo ra cơ hội để gia tăng doanh thu trên mỗi khách hàng đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn. Nếu chiến lược này thành công, các nhà đầu tư có thể bắt đầu định giá Nvidia không chỉ là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực GPU, mà còn là nhà cung cấp hạ tầng tính toán thống trị cho kỷ nguyên AI.

Cạnh tranh với Intel và AMD là một yếu tố quan trọng khác của câu chuyện này. Cho đến nay, chiến trường chính vẫn là thị trường bộ tăng tốc AI, nơi Nvidia đang nắm giữ lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, Vera đánh dấu bước tiến vào lãnh địa vốn từ lâu thuộc về các nhà sản xuất CPU máy chủ. Nếu kiến trúc mới này được khách hàng đón nhận, sự cạnh tranh giữa các công ty bán dẫn lớn nhất ngành sẽ mở rộng sang một thị trường khác trị giá hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, thành công hoàn toàn không được đảm bảo. Rủi ro rõ ràng nhất vẫn là địa chính trị. Mặc dù hiện tại CPU chưa phải chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt như các bộ tăng tốc AI tiên tiến, nhưng môi trường pháp lý có thể thay đổi rất nhanh. Nếu các cơ quan chức năng Mỹ xác định rằng các bộ xử lý mới của Nvidia góp phần vào việc phát triển các hệ thống AI tiên tiến tại Trung Quốc, thì khả năng áp dụng thêm các hạn chế đối với phân khúc này không thể bị loại trừ.

Một rủi ro lớn thứ hai là sự tự chủ công nghệ ngày càng tăng của Trung Quốc. Bắc Kinh đã đầu tư mạnh vào ngành bán dẫn nội địa trong nhiều năm qua, và các nhà sản xuất trong nước tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phương Tây. Những công ty như Huawei đang phát triển các giải pháp riêng cho trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nghĩa là một số khách hàng Trung Quốc có thể xem sản phẩm của Nvidia như giải pháp tạm thời cho đến khi các lựa chọn nội địa đủ sức cạnh tranh.

Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến những rủi ro liên quan đến nhu cầu đối với hạ tầng AI. Thị trường hiện đang trải qua một chu kỳ đầu tư chưa từng có, khi các tập đoàn công nghệ lớn cam kết chi hàng chục tỷ USD để mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng tốc độ chi tiêu này sẽ tiếp tục vô thời hạn. Nếu quá trình thương mại hóa trí tuệ nhân tạo diễn ra chậm hơn kỳ vọng, một số khách hàng có thể giảm chi tiêu vốn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm tương lai của Nvidia.

Ý nghĩa rộng lớn hơn của Vera vượt xa việc ra mắt một bộ xử lý khác. Một lần nữa, Nvidia đang chứng minh khả năng thích nghi của mình với môi trường pháp lý và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Thay vì chỉ tập trung vào các hạn chế đối với xuất khẩu GPU, công ty đang tìm kiếm những hướng tăng trưởng mới và cách duy trì quan hệ với những khách hàng quan trọng nhất.

Vì lý do đó, tầm quan trọng của Vera vượt xa doanh thu tiềm năng từ các đơn hàng ban đầu. Đối với các nhà đầu tư, đây là một phép thử xem liệu Nvidia có thể tận dụng vị thế thống trị trong AI để xây dựng thêm một mảng kinh doanh trị giá hàng tỷ USD, đồng thời duy trì chỗ đứng tại một thị trường mà chỉ mới gần đây còn gần như không thể tiếp cận. Nếu chiến lược này thành công, nó có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong câu chuyện tăng trưởng của công ty và cung cấp thêm bằng chứng rằng Nvidia đang trở thành nhiều hơn là chỉ một nhà sản xuất chip AI.

Nguồn: xStation5