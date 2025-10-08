NZDUSD giảm xuống mức đáy trong 6 tháng sau khi RBNZ bất ngờ cắt giảm lãi suất ✂️

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã đưa ra mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến, giảm 50 điểm cơ bản (bp), đưa lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) xuống 2,50% nhằm phản ứng trước tăng trưởng kinh tế yếu hơn và khoảng cách nhu cầu đang mở rộng. Ủy ban cho biết áp lực lạm phát trong nước đang giảm bớt. Lạm phát cơ bản (loại trừ các yếu tố do chính phủ điều hành) phù hợp với mục tiêu, mặc dù CPI tổng thể vẫn ở gần mức trên của biên độ mục tiêu 1–3%. Ngoài ra, lạm phát CPI trong quý III/2025 được ước tính khoảng 3,0%, chủ yếu do giá thực phẩm và các dịch vụ có kiểm soát tăng. Với công suất dư thừa rõ ràng trong nền kinh tế và tác động chính sách mạnh mẽ hơn (thể hiện qua lãi suất liên ngân hàng, thế chấp và cho vay doanh nghiệp thấp hơn), Ngân hàng kỳ vọng lạm phát sẽ tiến về mức 2% trong nửa đầu năm 2026.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức đáng lo ngại cao, và theo Hội đồng RBNZ, rủi ro từ thất nghiệp hiện lớn hơn rủi ro CPI duy trì gần ngưỡng trên của phạm vi cho phép.

Lập trường của RBNZ

Phần lớn các thành viên đồng thuận rằng việc cắt giảm 50 bp là hợp lý nhằm đối phó với khoảng cách nhu cầu kéo dài và hỗ trợ hoạt động kinh tế. Ngân hàng để ngỏ khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ nếu điều kiện kinh tế yêu cầu.

Tình hình kinh tế vĩ mô theo RBNZ

Các chỉ số vĩ mô vẫn trái chiều nhưng nghiêng về xu hướng yếu. GDP quý II/2025 giảm -0,9% so với quý trước, tệ hơn dự báo -0,3% (một phần do yếu tố mùa vụ). Hạn chế nguồn cung – bao gồm thiếu hụt năng lượng, tác động thời tiết đến nông nghiệp, và tắc nghẽn công nghiệp – đã kìm hãm sản xuất. Trong nước, giá nhà ở ổn định, trong khi đầu tư nhà ở và doanh nghiệp vẫn yếu, mặc dù lãi suất thấp hơn đang bắt đầu hỗ trợ chi tiêu hộ gia đình và dự kiến sẽ dần giảm chi phí trả nợ.

Phản ứng của thị trường

Thị trường ngay lập tức định giá lại triển vọng ôn hòa hơn. Đô la New Zealand (NZD) là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 hôm nay, giảm từ 0,6% đến 1,0%. NZD/USD giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, mất 1,00% còn 0,5740 USD. Thị trường hoán đổi hiện định giá đầy đủ khả năng cắt giảm thêm 25 bp vào tháng 11 (xuống 2,25%), và đánh giá xác suất cao cho mức lãi suất cuối chu kỳ ở 2,00%.