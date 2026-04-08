NZDUSD: Quyết định mang tính “hawkish” của RBNZ và hiệu ứng TACO trade hỗ trợ đồng NZD 🚀

NZDUSD tăng tới 2,00% sau quyết định của RBNZ, được hỗ trợ đồng thời bởi lập trường “hawkish” hơn của ngân hàng trung ương và diễn biến toàn cầu tích cực sau khi căng thẳng Mỹ–Iran hạ nhiệt.

Đồng kiwi đã chạm khoảng 0,5844 (hiện quanh 0,5824). Nhà đầu tư xem đây là một “hawkish pause” — tức là tạm dừng tăng lãi suất nhưng vẫn giữ lập trường thắt chặt.

RBNZ nhấn mạnh rằng nếu áp lực lạm phát lan rộng ra ngoài năng lượng và bắt đầu ảnh hưởng đến tiền lương, hành vi định giá hoặc kỳ vọng lạm phát, thì việc tăng lãi suất nhanh và mạnh có thể là cần thiết.

Thông điệp cốt lõi của RBNZ là triển vọng lạm phát đã xấu đi, dù tăng trưởng kinh tế chưa cải thiện. Ngân hàng cho rằng xung đột Trung Đông đã làm thay đổi đáng kể bức tranh kinh tế thông qua gián đoạn chuỗi cung ứng và giá dầu – nhiên liệu tăng, từ đó đẩy lạm phát lên cao trong ngắn hạn.

Dự báo chính thức cho thấy lạm phát sẽ ở mức 3,0% vào tháng 3 và tăng lên 4,2% vào tháng 6, vượt xa mục tiêu 1–3%. Các kênh truyền dẫn chính gồm vận tải, giá vé máy bay và thực phẩm.

Tuy nhiên, RBNZ không muốn phản ứng quá mức với cú sốc nguồn cung mang tính tạm thời. Ngân hàng nhấn mạnh tình hình hiện tại khác năm 2022 vì nhu cầu trong nền kinh tế yếu hơn nhiều và năng lực dư thừa có thể hạn chế hiệu ứng lạm phát vòng hai.

Điều này quan trọng vì hoạt động kinh tế nội địa vẫn yếu: GDP tăng thấp, điều kiện tài chính thắt chặt và lãi suất thế chấp tăng cao. Nói cách khác, RBNZ đang đối mặt với bài toán khó giữa lạm phát tăng và tăng trưởng mong manh.

Do đó, dù không tăng lãi suất, quyết định vẫn được thị trường xem là mang tính “hawkish”. Ủy ban đã cân nhắc các biện pháp thắt chặt sớm hơn để ngăn kỳ vọng lạm phát mất neo, nhưng cuối cùng chọn chờ thêm dữ liệu. Hiện thị trường cũng bắt đầu kỳ vọng tháng 7 có thể là thời điểm sớm nhất cho việc tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát kéo dài.

Bối cảnh thị trường cũng củng cố đà tăng của NZD: thỏa thuận ngừng bắn Mỹ–Iran 2 tuần kích hoạt làn sóng risk-on mạnh — US500 futures tăng khoảng 2,5%, giá dầu giảm và USD suy yếu. Điều này hỗ trợ các đồng tiền mang tính chu kỳ, trong đó NZD nổi bật nhờ thêm động lực nội địa.

Tại thời điểm viết bài, NZDUSD tăng khoảng 1,67%.