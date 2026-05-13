OIL: EIA cảnh báo cú sốc nguồn cung nghiêm trọng hơn dự kiến 🔎

Giá dầu tiếp tục cực kỳ nhạy cảm với các diễn biến tại Trung Đông, khi Brent và WTI vẫn duy trì quanh mốc 100 USD/thùng dù có nhịp điều chỉnh nhẹ hôm nay. Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi các gián đoạn quanh Eo biển Hormuz, nơi lệnh phong tỏa vẫn đang hạn chế đáng kể nguồn cung toàn cầu. Giá bắt đầu giảm nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp, khi nhà đầu tư tìm kiếm thêm sự rõ ràng liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh và hội nghị Trump–Tập sắp diễn ra tại Trung Quốc.

Các dự báo mới nhất từ EIA cho thấy cú sốc nguồn cung có thể sâu và kéo dài hơn nhiều so với dự kiến trước đó. Cơ quan này hiện cho rằng Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng trên thực tế cho tới cuối tháng 5, với mức sụt giảm nguồn cung dầu từ Trung Đông đạt đỉnh khoảng 10,8 triệu thùng/ngày trong tháng này. Kết quả là lượng tồn kho dầu toàn cầu được dự báo sẽ giảm 2,6 triệu thùng/ngày trong năm nay — mức sụt giảm lớn hơn đáng kể so với các dự báo trước.

EIA dự báo giá Brent sẽ trung bình quanh mức 106 USD/thùng trong tháng 5 và tháng 6 trước khi giảm dần về khoảng 89 USD trong quý IV khi sản lượng khu vực phục hồi từng bước. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rằng nếu các gián đoạn kéo dài thêm một tháng nữa, giá dầu có thể tạm thời tăng thêm khoảng 20 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu cao đang ngày càng gây áp lực lên triển vọng nhu cầu. EIA đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống chỉ còn 200 nghìn thùng/ngày, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 600 nghìn thùng/ngày, do hiện tượng “phá hủy nhu cầu” gây ra bởi chi phí năng lượng quá cao.

Giá nhiên liệu tăng hiện đã bắt đầu lan sang các lo ngại lạm phát rộng hơn, làm phức tạp triển vọng của người tiêu dùng, các ngân hàng trung ương và cả nền kinh tế Mỹ.