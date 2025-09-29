🛢️Oil.WTI giảm 1,5% giữa tin đồn OPEC+ tăng sản lượng

Giá dầu đã đảo chiều giảm, xóa bớt một phần mức tăng của tuần trước — vốn được thúc đẩy bởi kỳ vọng phục hồi từ Trung Quốc và lo ngại về nguồn cung từ Nga — ngay khi tuần mới bắt đầu. Tuần trước, giá dầu đã đạt đỉnh gần 70 USD/thùng, mức cao nhất trong gần hai tháng, mặc dù đà tăng đã bị thu hẹp đáng kể vào cuối phiên thứ Sáu.

Chiến lược của OPEC+ và rủi ro dư cung

Các báo cáo không chính thức cuối tuần qua cho thấy OPEC+ đang xem xét một đợt tăng sản lượng khác từ tháng 11, có thể vượt mức đã công bố trước đó là 137.000 thùng/ngày. Quyết định nhằm giành lại thị phần, thay vì duy trì vai trò truyền thống là cơ quan điều tiết giá. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung toàn cầu tiếp tục gia tăng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính thặng dư nguồn cung có thể lên tới 3 triệu thùng/ngày trong năm tới. Trong kịch bản này, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent và WTI có thể giảm xuống trong khoảng 50–60 USD/thùng.

IEA anticipates a massive supply overhang next year. Source: Bloomberg Finance LP

Tuần này, tuyên bố của Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út vào thứ Tư sẽ có ý nghĩa then chốt, cũng như cuộc họp sắp tới của OPEC+ dự kiến vào ngày 5 tháng 10. Nếu kế hoạch tăng hạn ngạch sản xuất được xác nhận, giá dầu có thể tiếp tục giảm, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay là giai đoạn tích trữ theo mùa.

Rủi ro từ Nga vẫn là yếu tố cân bằng

Không thể bỏ qua những rủi ro nguồn cung kéo dài liên quan đến Nga. Cuối tuần qua, Ukraine đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước. Tuy nhiên, việc giảm công suất lọc dầu ở Nga cũng có thể buộc nước này phải tăng xuất khẩu dầu thô — một yếu tố bất lợi cho thị trường. Hiện nay, tới 30% công suất lọc dầu của Nga đang ngừng hoạt động và khả năng lưu trữ có giới hạn. Do đó, để tránh phải dừng sản xuất, Nga có thể buộc phải tăng xuất khẩu dầu thô.

Hơn nữa, có đồn đoán rằng Donald Trump đã không chính thức cho phép Ukraine sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Động thái này đồng nghĩa với việc Nga có thể phải chịu áp lực lớn hơn. Trump cũng được biết đến với mong muốn các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua hàng hóa từ Nga.

Những điểm trọng tâm của thị trường mà nhà đầu tư cần theo dõi

Xác nhận quyết định tăng sản lượng của OPEC+ tại cuộc họp đầu tháng 10.

Dữ liệu tồn kho từ API và EIA, có thể củng cố hoặc xoa dịu áp lực nguồn cung hiện tại.

Tốc độ phục hồi kinh tế tại Trung Quốc và châu Âu theo tín hiệu từ các ngân hàng trung ương.

Triển vọng kỹ thuật