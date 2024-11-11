OIL.WTI giảm 1,5% xuống dưới mốc 70 USD sau khi cơn bão Rafael suy yếu thành bão nhiệt đới

Dầu WTI (OIL.WTI) giảm xuống dưới mức 70 USD/thùng trong phiên ngày thứ Hai, khi đánh giá lại về cơn bão Rafael cho thấy cơn bão này chỉ gây ảnh hưởng đến khoảng 27% công suất sản xuất của Vịnh Mexico và được Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) hạ cấp xuống thành bão nhiệt đới, ít có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động sản xuất dầu mỏ.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của nền kinh tế Trung Quốc cũng gây áp lực lên giá dầu, khi mà tăng trưởng lạm phát CPI thấp hơn dự kiến, báo hiệu rủi ro giảm phát kéo dài; giá sản xuất (PPI) trong tháng 10 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh hơn dự báo -2,5%.

Gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 1.400 tỷ USD của Trung Quốc, mặc dù quy mô lớn, nhưng khả năng sẽ không làm thay đổi đáng kể nhu cầu dầu mỏ, với lượng nhập khẩu dầu thô vẫn ở mức thấp. Các nhà phân tích của ANZ Research dự đoán thị trường sẽ tập trung vào các quyết định chính sách tại cuộc họp của Bộ Chính trị và Hội nghị Kinh tế Trung ương vào tháng 12. Nếu tình hình kinh tế không cải thiện đáng kể sau các cuộc họp này, có thể sẽ có thêm các biện pháp kích thích trực tiếp hơn để thúc đẩy tiêu dùng.

Pepperstone Group tin rằng mức giá cân bằng hiện tại của dầu thô WTI là 70 USD/thùng và ở mức giá này, thị trường dầu mỏ đang ở trạng thái ổn định. Mặc dù dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc không khả quan, nhưng Vitol chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt là nhờ vào ngành công nghiệp hóa dầu, dự kiến sẽ thay thế ngành giao thông vận tải trở thành nguồn tăng trưởng chính trong những năm tới.

Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này đều là những yếu tố trung hạn mà thị trường dầu mỏ không đánh giá cao. Hiện tại, đà tăng của giá dầu dường như đang chậm lại; thị trường đang phần nào dự đoán kịch bản ngừng chiến ở Ukraine và ít nhất là một sự hạ nhiệt căng thẳng trong ngắn hạn ở Trung Đông.



Nguồn: xStation5