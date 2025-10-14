Oil. WTI giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5

Giá dầu thô lao dốc mạnh kể từ cuối tháng 9, với Brent giảm về khoảng 62 USD/thùng và WTI chạm 58 USD/thùng. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Brent đã mất gần 15% giá trị kể từ đầu năm, chủ yếu do lo ngại về nguy cơ dư cung toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo thặng dư năm 2026 lên mức 4 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục và có thể trở thành giai đoạn dư cung dài nhất trong hơn một thập kỷ. Nguyên nhân chủ yếu là chính sách khôi phục sản lượng của OPEC+ kết hợp với nhu cầu toàn cầu không tăng trưởng mạnh.

Những yếu tố chính kéo giá dầu đi xuống

Sự sụt giảm giá dầu là kết quả của nhiều yếu tố tác động đồng thời:

Căng thẳng Mỹ-Trung quay trở lại: Bắc Kinh áp đặt hạn chế với một số thực thể Mỹ và cảnh báo khả năng trả đũa, khiến nhà đầu tư tăng tính thận trọng.

Hạ nhiệt địa chính trị: Thỏa thuận Israel-Hamas đã xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Áp lực nguồn cung gia tăng: OPEC+ tiếp tục khôi phục sản lượng, trong khi IEA dự báo các đối thủ toàn cầu sẽ đóng góp đáng kể vào mức thặng dư kỷ lục.

Bối cảnh Iran và vận chuyển dầu sang Trung Quốc

Một yếu tố quan trọng khác là Iran, sau nhiều năm chịu hạn chế, đang tìm cách tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Những tháng gần đây chứng kiến các lô dầu Iran được vận chuyển với transponder AIS bật, thể hiện niềm tin gia tăng nhưng đồng thời làm dấy lên căng thẳng chính trị với Mỹ. Hoa Kỳ cảnh báo sẽ tăng cường trừng phạt và kiểm tra hàng hóa, đặc biệt sau khi một số hạn chế quốc tế được tái áp dụng.

Iran tuyên bố bất kỳ can thiệp nào từ Mỹ sẽ bị đáp trả ngay lập tức, làm gia tăng bất ổn và khiến việc định giá rủi ro chính trị trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, việc bật transponder cũng giúp tăng tính minh bạch và gián tiếp tạo áp lực lên thị trường hàng hóa.

Song song đó, thị trường dường như bỏ qua rủi ro nguồn cung từ Nga, sau các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí Ukraine, khiến 40% công suất chế biến của Nga bị vô hiệu hóa.

Hiện thị trường đang dự đoán khả năng dư cung lớn trong năm tới và những năm tiếp theo. Đường cong giá kỳ hạn cho thấy contango rõ rệt từ tháng Hai trở đi, trong khi trước tháng Hai chỉ xuất hiện một chút backwardation khoảng 1%. Giá cũng đang tiến gần điểm roll-over nhỏ, dự kiến đưa mức giá về gần 57,5 USD/thùng.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Hiện tại, giá đang nằm trong vùng cầu quan trọng trên 55 USD/thùng. Goldman Sachs nhận định giá có thể rơi xuống dưới mức này vào năm tới, tuy nhiên điều then chốt vẫn là mức thặng dư dự báo có thực sự xảy ra hay không. Hiện tại, dư cung khổng lồ này vẫn chưa hiện rõ trong dữ liệu. Tồn kho dầu thô Mỹ vẫn ở mức thấp, mặc dù dự trữ chiến lược đang được tái bổ sung đồng thời.

Nguồn: xStation5