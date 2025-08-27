Đọc thêm

OIL.WTI mất 2% 📉

10:04 27 tháng 8, 2025

Giá Dầu lao dốc sau tín hiệu từ Trump - "Giá sẽ dưới mức 60 USD/thùng vào một thời điểm nào đó"

Hôm qua, Donald Trump đã có phát biểu rằng giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng “vào một thời điểm nào đó”. Phát biểu này tiếp tục gây ra những áp lực giảm giá đối với dầu trong bối cảnh mà thị trường dầu mỏ đã chịu áp lực bán kể từ khi cuộc chiến Israel – Iran kết thúc, ngay cả khi các nhà máy lọc dầu và cảng của Nga bị thiêu rụi sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nguyên nhân chính là nguồn cung dầu vẫn tương đối dồi dào, tạo điều kiện cho xu hướng “bán khống”.

  • Tổng thống Trump đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt “rất nặng” đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận về Ukraine, làm dấy lên lo ngại nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ suy yếu.

  • Ông cũng kêu gọi Moskva và Kyiv đàm phán trực tiếp, nói rằng “cần có hai bên để đàm phán”.

  • Mỹ đang chuẩn bị áp thuế quan cao đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ ban đầu được đặt ở mức 25%, sau đó nâng lên 50%, có hiệu lực từ ngày 27/8.

  • Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang chuẩn bị cho những gián đoạn, trong khi Washington và New Delhi đang tiếp tục đàm phán.

  • Các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm nhu cầu năng lượng, từ đó tạo thêm áp lực giảm giá đối với dầu.

Biểu đồ OIL.WTI (khung H1)

Trên biểu đồ khung giờ H1, có thể thấy giá dầu WTI đang kiểm định vùng 63 USD/thùng, giảm từ mức 65 USD/thùng ghi nhận trong ngày hôm qua.

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn