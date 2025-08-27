OIL.WTI mất 2% 📉

Giá Dầu lao dốc sau tín hiệu từ Trump - "Giá sẽ dưới mức 60 USD/thùng vào một thời điểm nào đó"

Hôm qua, Donald Trump đã có phát biểu rằng giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng “vào một thời điểm nào đó”. Phát biểu này tiếp tục gây ra những áp lực giảm giá đối với dầu trong bối cảnh mà thị trường dầu mỏ đã chịu áp lực bán kể từ khi cuộc chiến Israel – Iran kết thúc, ngay cả khi các nhà máy lọc dầu và cảng của Nga bị thiêu rụi sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nguyên nhân chính là nguồn cung dầu vẫn tương đối dồi dào, tạo điều kiện cho xu hướng “bán khống”.

Tổng thống Trump đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt “rất nặng” đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận về Ukraine, làm dấy lên lo ngại nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ suy yếu.

Ông cũng kêu gọi Moskva và Kyiv đàm phán trực tiếp, nói rằng “cần có hai bên để đàm phán”.

Mỹ đang chuẩn bị áp thuế quan cao đối với Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ ban đầu được đặt ở mức 25%, sau đó nâng lên 50%, có hiệu lực từ ngày 27/8.

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang chuẩn bị cho những gián đoạn, trong khi Washington và New Delhi đang tiếp tục đàm phán.

Các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kìm hãm nhu cầu năng lượng, từ đó tạo thêm áp lực giảm giá đối với dầu.

Biểu đồ OIL.WTI (khung H1)

Trên biểu đồ khung giờ H1, có thể thấy giá dầu WTI đang kiểm định vùng 63 USD/thùng, giảm từ mức 65 USD/thùng ghi nhận trong ngày hôm qua.

Nguồn: xStation5