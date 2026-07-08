Oil.WTI - OPEC và bài toán sau hậu khủng hoảng nguồn cung?

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran không chỉ tạo ra cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong nhiều thập kỷ, mà còn đẩy OPEC vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập. Việc eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - bị phong tỏa trong nhiều tháng khiến hoạt động xuất khẩu của các quốc gia vùng Vịnh gần như tê liệt. Thị trường thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, trong khi nghịch lý là nhiều nước Trung Đông vẫn sở hữu lượng dầu lớn nhưng không thể đưa ra thị trường.

Khi hoạt động hàng hải dần được khôi phục, trọng tâm của thị trường nhanh chóng chuyển từ câu chuyện thiếu nguồn cung sang cuộc cạnh tranh giành quyền gia tăng sản lượng giữa các thành viên OPEC. Đây được xem là phép thử lớn đối với khả năng duy trì đoàn kết của liên minh trong bối cảnh lợi ích giữa các quốc gia ngày càng khác biệt.

Iraq muốn mở rộng sản lượng, còn Saudi Arabia ưu tiên sự ổn định

Quốc gia gây sức ép lớn nhất hiện nay là Iraq - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC. Trong thời gian chiến tranh, sản lượng dầu của nước này giảm khoảng 75%, từ hơn 4,5 triệu thùng/ngày xuống chỉ còn trên 1 triệu thùng/ngày. Sau khi hoạt động xuất khẩu được nối lại, Baghdad muốn nhanh chóng nâng sản lượng lên mức kỷ lục 5 triệu thùng/ngày và hướng tới mục tiêu dài hạn 7 triệu thùng/ngày.

Theo nhiều nguồn tin, Iraq thậm chí để ngỏ khả năng xem xét lại tư cách thành viên OPEC nếu không được điều chỉnh hạn ngạch theo mong muốn. Điều này tạo thêm áp lực lên liên minh trong bối cảnh các thành viên đều muốn bù đắp phần doanh thu đã mất trong thời gian khủng hoảng.

Trái ngược với Iraq, Saudi Arabia - quốc gia giữ vai trò dẫn dắt OPEC - lại không chịu thiệt hại nghiêm trọng nhờ hệ thống đường ống vận chuyển qua Biển Đỏ, giúp nước này duy trì một phần hoạt động xuất khẩu ngay cả khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Vì vậy, Riyadh không có nhiều động lực phải tăng sản lượng quá nhanh.

Quan điểm của Saudi Arabia vẫn là ưu tiên ổn định giá dầu thay vì chạy đua sản lượng. Việc bơm thêm dầu quá mạnh trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn có thể khiến giá dầu lao dốc, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của các quốc gia xuất khẩu.

OPEC đứng trước bài toán khó

Động thái mới nhất của OPEC+ cho thấy liên minh vẫn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Tổ chức này đã quyết định tăng hạn ngạch khai thác trong tháng 8 thêm 188.000 thùng/ngày - lần điều chỉnh tăng thứ năm liên tiếp kể từ tháng 3 nhưng vẫn ở mức khá khiêm tốn.

Lựa chọn này phản ánh sự cân bằng giữa hai mục tiêu. Một mặt, OPEC cần từng bước khôi phục nguồn cung sau giai đoạn gián đoạn kéo dài. Mặt khác, liên minh phải tránh nguy cơ tạo ra tình trạng dư cung khi nhu cầu dầu thế giới vẫn còn yếu.

Thực tế cho thấy triển vọng tiêu thụ dầu chưa thật sự tích cực. Giá năng lượng tăng mạnh trong thời gian chiến tranh đã làm giảm nhu cầu tại nhiều nền kinh tế lớn, trong khi quá trình điện khí hóa phương tiện giao thông và chuyển đổi năng lượng đang diễn ra nhanh hơn tại Trung Quốc và châu Âu. Điều đó đồng nghĩa lượng dầu tiêu thụ trong tương lai có thể không còn quay trở lại mức trước xung đột.

Dù lượng dầu dự trữ chiến lược và thương mại trên toàn cầu đã sụt giảm đáng kể, đặc biệt tại Mỹ và Trung Quốc, quá trình tái tích trữ có thể diễn ra chậm vì nhiều quốc gia vẫn đang chờ đợi giá dầu ổn định hơn trước khi mua vào quy mô lớn.

Nguy cơ dư cung có thể kéo giá dầu giảm mạnh

Một rủi ro lớn đối với thị trường là lượng dầu bị mắc kẹt trong thời gian eo biển Hormuz đóng cửa đang dần quay trở lại thị trường. Theo dữ liệu của Kpler, khoảng 90 triệu thùng dầu hiện bắt đầu được vận chuyển trở lại sau nhiều tháng đình trệ.

Nếu OPEC đồng thời tăng mạnh sản lượng trong khi lượng dầu tồn đọng này được giải phóng, thị trường có thể nhanh chóng chuyển từ thiếu hụt sang dư cung. Khi đó, áp lực giảm giá sẽ gia tăng đáng kể.

Một số tổ chức nghiên cứu đã bắt đầu đưa ra những kịch bản thận trọng hơn. Capital Economics cho rằng giá dầu có thể giảm về khoảng 60 USD/thùng trong năm tới và thậm chí xuống gần 50 USD/thùng vào năm 2028 nếu nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu. Đối với người tiêu dùng và các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, đây là tín hiệu tích cực vì chi phí nhiên liệu giảm sẽ góp phần hạ nhiệt lạm phát. Tuy nhiên, với nhiều quốc gia thành viên OPEC phụ thuộc lớn vào doanh thu dầu mỏ, giá dầu thấp sẽ tạo áp lực đáng kể lên ngân sách và tăng trưởng kinh tế.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sau khi tạo đáy tại 67 USD, giá dầu đã có nhịp hồi quay lại khu vực 72 USD. Đây đang là vùng cản ngắn hạn cho đà tăng hiện tại. Do đó, khả năng sẽ có nhịp chỉnh nhẹ trước khi có xu hướng mới. Nếu nhịp điều chỉnh này không đẩy giá về lại quanh mốc 67 USD, đà tăng sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi gặp cản 78 USD/thùng.